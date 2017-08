Auf dem Weg in die Oberliga

Handball: TuS Vinnhorst will in der Verbandsliga für Furore sorgen

Das Fernziel der Handballer des TuS Vinnhorst ist die dritte Liga. Mit dem Hallenneubau auf dem Vereinsgelände wird die notwendige Infrastruktur geschaffen. Sportlich will die Mannschaft von Clife Beyer-Pohl und Nei Cruz-Portela in der kommenden Verbandsliga-Saison den ersten Schritt machen. „Mit unserem Kader müssen wir eigentlich den Sprung in die Oberliga schaffen“, sagt Beyer-Pohl.

Sieben Neue sind allesamt von höherklassigen Clubs gekommen. Die klangvollsten Namen haben Sebastian Beyer (27, Eintracht Hildesheim) und Kevin Ströh (23, HSV Hannover), die jede Menge Drittligaerfahrung mitbringen. Patrick Kassner (24, Lehrter SV), Jan Wittwer (29, Northeimer HC), Kai Wittwer (26, VfL Wittingen) sowie die Talente Maximilian Schulze (21, HV Barsinghausen) und Louis Fuhlrott (20, MTV Großenheidorn) komplettieren den Reigen.

Hauptaufgabe sei daher, aus eine schlagkräftige Einheit zu formen. „Teamgeist hat uns immer ausgezeichnet“, betont Clubsprecher Florian Boldt Deshalb habe man darauf geachtet, dass die Neuen ins Team passen. „Die Jungs haben entweder eine Verbindung zur Mannschaft oder eine besondere Beziehung zum Verein“, erklärt Boldt. Fuhlrott spielte bis zur B-Jugend beim TuS, Kassners Bruder Tobias ist ein Ur-Vinnhorster und Beyer wird die A-Jugend als Trainer übernehmen.

Das in Handballkreisen kolportierte Gerücht, die neuen Spieler seien mit Geld gelockt worden, bestätigt Boldt nicht: „Bei uns wird niemand reich. Wir setzen auf ein ganzheitliches Konzept.“ Neben den hervorragenden Trainingsbedingungen fällt Nei Cruz Portela, der mit Beyer-Pohl ein geniales Duo bildet, eine zentrale Rolle zu. Der Name des 55-Jährigen, der die Recken 2005 in die zweite Liga führte, hat große Strahlkraft, um Neuzugänge anzulocken.

Die Qualität des Kaders hat dadurch in diesem Jahr enorm gewonnen. Ganz so einfach ist der angepeilte Aufstieg für Boldt allerdings nicht zu realisieren. „Ich erinnere an unser Verletzungspech, das wir vor einem Jahr hatten.“ Dazu warten mit den Reserveteams von Eintracht Hildesheim und dem MTV Braunschweig zwei Gegner, die unbedingt hoch wollen. „Es wird spannend“, fiebert Boldt dem Saisonstart am 3. September entgegen – übrigens gleich gegen Braunschweig.