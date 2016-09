Auf einem guten Weg

Hannover 96 scheint die Balance in der 2. Liga gefunden zu haben / Sonnabend ist der FC St. Pauli zu Gast

Von Christian Kaufer

Hannover. Dieser Auftritt macht Mut: Hannover 96 scheint wieder einen Schritt in die richtige Richtung beim eindrucksvollen 2:0-Sieg bei 1860 München gemacht zu haben. Sieben Punkte haben die Roten in der englischen Woche gesammelt: „Die Punkte tun gut“, zeigte sich auch Coach Daniel Stendel nach dem Auftritt seines Teams in der bayerischen Metropole angetan – zwei Tage trainingsfrei und ein Abstecher aufs Oktoberfest waren der Lohn.

96 dominierte die Partie bei den 60ern vom Anpfiff weg und verpasste es nur, trotz guter Chancen früher in Führung zu gehen. Die Formel scheint einfach zu sein: Mehr Kampf und weniger Schönspielerei – das scheinen die Spieler jetzt verinnerlicht zu haben.

Besonders Neuzugang Marvin Bakalorz scheint diese Spielweise entgegenzukommen. Wie zu besten Altin-Lala-Zeiten pflügt der Kämpfer durchs Mittelfeld und hat großen Anteil daran, dass der Gegner kaum zur Entfaltung kommt. Auch Waldemar Anton in der Viererkette hat an Stabilität hinzugewonnen und wirkt in seinen Aktionen im Zweikampf und Spielaufbau wesentlich sicherer. Der Youngster sammelte sogar als Vorbereiter vor dem 2:0 von Martin Harnik einen Scorerpunkt.

Noch zwei Akteure, bei denen es momentan rund läuft, sind Felix Klaus und Kenan Karaman. Klaus sorgt mit seinen Tempodribblings immer wieder für Verwirrung und ist nur ganz schwer vom Ball zu trennen. Der ehemalige Freiburger war wieder einer der auffälligsten 96-Spieler, hätte aber schon nach 16 Minuten das 1:0 machen müssen – der Abschluss ist also noch verbesserungswürdig. Anders bei Karaman: Der türkische U 20 Nationalspieler ist besonders bei Standards per Kopf gefährlich und steht wie beim 1:0 in München goldrichtig. Ihn scheint bei den gegnerischen Teams niemand so richtig auf den Plan zu haben. Das ist gut für 96.

So soll es weitergehen: Am Sonnabend kommt der Kiezclub vom FC St. Pauli in die HDI Arena – Anstoß ist um 13 Uhr – das Mittagsmenu muss also verlegt werden, wenn man nichts verpassen will rund um die Roten. Für Stimmung dürfte durch zahlreiche Pauli-Anhänger gesorgt sein und ein Wiedersehen mit dem Ex-96-Coach Ewald Lienen gibt es auch noch dazu. Es ist also angerichtet um weiter in der Tabelle nach oben zu klettern, schließlich will man die Kicker aus Braunschweig auf keinen Fall aus den Augen verlieren.

Also weiter siegen, egal wie!