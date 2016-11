Auf kolonialen Spuren

Die Ausstellung Heikles Erbe im Landesmuseum zeigt, dass der Geist des Kolonialismus nicht vergangen ist.

„Viele Menschen wissen gar nicht mehr, dass Deutschland einmal Kolonialmacht war“, sagt Dennis von Wildenradt, der Pressesprecher des Landesmuseums. Im Eingangsbereich zur Ausstellung „Heikles Erbe – Koloniale Spuren bis in die Gegenwart“ wird ein Video abgespielt, dass die Reaktionen von Hannoveranern auf die Frage zeigt, was sie von der deutschen Kolonalgeschichte wissen. „Da war doch mal was in Afrika, ist eine der inhaltreicheren Antworten“, meint Dennis von Wildenradt.

Diese Wissenslücke will das Landesmuseum mit der Ausstellung ihres „Heiklen Erbes“ nun füllen. Zu sehen sind an sechzehn Stationen 300 Kunstwerke und Kultobjekte, die von Sammlern in der Zeit von 1884 bis 1918, als Deutschland sich zur „Kolonialmacht“ in der Welt aufschwang, nach Europa gebracht wurden. Viele Objekte wurden von den Beamten, Siedlern, Geschäftsleuten und Reisenden vor Ort in Afrika und Ozeanien gekauft oder eingetauscht, einige aber auch in Kampfhandlungen erbeutet. Über Umwege kamen sie schließlich zum Landesmuseum nach Hannover, das die Exponate in seinen Depots lagert. Ein „Heikles Erbe“ eines dunklen Kapitels der deutschen Geschichte, das das Landesmuseum erstmals seit vielen Jahren mit breit angelegten mutimedialen Erklärungen der Öffentlichkeit präsentiert. Zu jeder einzelnen Sammlung werden die Geschichte des Erwerbs erzählt und in die Umstände der Zeit eingebettet.

Die Ausstellung bleibt jedoch nicht in der Vergangenheit stehen, sondern verfolgt die kolonialen Spuren bis in die Gegenwart. Da ist dann etwa der „Sarotti-Mohr“ zu sehen und auch der etwas befremdliche Umgang heutiger Menschen mit ihrer kolonialen Vergangenheit, wenn etwa in Namibia eine Parade aus der Kolonialzeit nachgestellt wird. Einen kritischen Blick auf die postkoloniale Gegenwart der Inselkette Hawaii, die einst von den USA annektiert wurde, bieten in der letzten Abteilung Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern, die zum Teil extra für die Kolonial-Ausstellung im Landesmuseum hergestellt wurden.

Koloniale Spuren bis in die Gegenwart – die Ausstellung ist bis zum 26. Februar 2017 im Landesmuseum, Willy-Brandt-Allee zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. An den Feiertagen ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Heiligabend und Silvester ist geschlossen. Der Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt acht Euro) und für Familien 20 Euro. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der für 29,90 Euro im Museumsshop erhältlich ist.

