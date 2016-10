Der Blick an die Spitze wird weiter

Eishockey-Oberliga: Hannover Teams mit Pleitenserie / Berlin-Wochenende für die Indians steht an

Das lief nicht wirklich rund für die hannoverschen Eishockey-Oberligisten. Nach den drei Schlappen vom Freitag, blieben sowohl die Indians, als auch die Scorpions aus Langenhagen am Sonntag ohne Erfolgserlebnis und verlieren so langsam die Spitzenplätze aus den Augen. Einzig die Namensvettern aus der Wedemark verbuchten Zählbares, sorgten dabei mit dem 3:2 über den bisherigen Spitzenreiter Halle für einen gelungenen Coup.

Die Rothäute, die beim 0:4 bei den Crocodiles in Hamburg chancenlos waren, sehnen die Deutschlandcup-Pause Anfang November herbei, um sich zu sammeln und neu zu sortieren. Vorher geht es am kommenden Wochenende noch zum Doppelpack in der Hauptstadt nach Berlin, wo am Freitag die Preussen mit Coach Lenny Soccio auf das Team von Interimstrainer Tobias Stolikowski wartet, bevor zwei Tage später beim dortigen Lokalrivalen FASS Berlin ein „Dreier“ ganz fest eingeplant ist. Nachdem am letzten Sonntag Dennis Arnold nach seiner Matchstrafe wieder in den Kader zurückgekehrt ist, hofft man am Wochenende unter Umständen auch auf ein Comeback von Yannick Baier nach überstandener Verletzung.

Rätselraten gibt es nach wie vor auf der Torhüterposition, wo sich aber endgültig abzuzeichnen scheint, dass Boris Ackers nicht wieder zur Mannschaft zurückkehren wird. „Man muss das realistisch als sehr unwahrscheinlich einschätzen“, erklärte Indians-Sprecher Jan Roterberg: „Wir haben letzte Woche noch einmal Gespräche geführt, aber das Ding dürfte durch sein.“

In diesen Tagen hofft man nun auf die Zusage eines Keepers aus der zweiten Liga. Der aktuelle Club des Wunschkandidaten ist allerdings noch auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz, sodass der Wechsel sich auch noch hinziehen könnte.

Für die Scorpions geht es am Freitag um 19:30 Uhr in der Eishalle Langenhagen gegen die Saale Bulls aus Halle weiter, bevor das Team von Trainer Tomas Martinec dann am Sonntag zu den Piranhas an die Ostseeküste nach Rostock reist.

Wedemark empfängt eben jenen Gegner im Freitag um 20 Uhr im heimischen IceHouse in Mellendorf, bevor zwei Tage später das Match bei den Black Dragons in Erfurt auf der Agenda steht.