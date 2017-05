Die Präsidentin zeigt, wo’s langgeht

Barbara Oettinger leitet Landes-Lehrgang beim Aikido-Verein Hannover

In den meisten anderen Sportarten gibt der Präsident wohl keine Trainingseinheiten mehr. Wohl kaum jemand wird sich den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel beim Training der Bundeself vorstellen können. Ein zweitägiger Landes-Lehrgang beim Aikido-Verein-Hannover, geleitet durch die Präsidentin des Deutschen Aikido Bundes, zeigte, dass es auch anders geht. Ein Grund, dass Barbara Oettinger den weiten Weg aus dem Schwabenland auf sich genommen hat, dürfte auch das 40-jährige Bestehen des Aikido Verbandes Niedersachen in diesem Jahr sein. Fast 50 Teilnehmer waren gespannt und trainierten konzentriert an den beiden Lehrgangstagen. Konzentration ist beim Erlernen einer Kampfkunst immer angebracht. Besonders, wenn noch mit Waffen trainiert wird. So stand dieses Wochenende im Zeichen des „Jo“, eines etwa 1,20 Meter langen Holzstabes, der –richtig eingesetzt – durchaus einen respektvollen Umgang damit einfordert. Training mit dem Stab ermöglicht das Erlernen der richtigen Distanz zum Gegner bei größerer Reichweite und höherer Angriffsgeschwindigkeit. Neben den Waffentechniken werden im Aikido hauptsächlich die Abwehr von Schlägen oder Anfassen durch Wurf- oder Hebeltechniken geübt, aber auch die Abwehr von Fußtritten ist manchmal Teil des Trainings. Besonders zu sehen war an diesem Wochenende, dass fast alle Techniken im Aikido sowohl mit als auch ohne Waffen ausgeführt werden können.

Aikido ist eine japanische Kampfkunst. Der Name setzt sich aus den Schriftzeichen Ai, Ki und Do zusammen. „Ai“ bedeutet Harmonie, „Ki“ bedeutet hier Energie und das dritte Zeichen „Do“ bedeutet Weg – und zwar sowohl den Weg im Sinne von Straße, als auch den symbolischen Weg, den man zum Beispiel in seinem Leben beschreitet. Zusammengefasst könnte man also übersetzen: Aikido ist der Weg der Harmonie und Energie. Für einen Japaner klingt dieser Ausdruck viel weniger esoterisch als für Europäer. Aikido wird häufig als friedliche Selbstverteidigung bezeichnet. Klingt paradox? Ist es aber nicht. Anders als bei vielen anderen Kampfsportarten geht es darum, den Angriff so zu beenden, dass niemand dabei verletzt wird – weder der Angegriffene, noch der Angreifer. Trotz dieses defensiven Ansatzes können die Techniken effektiv zur Selbstverteidigung eingesetzt werden. „Die ersten Selbstverteidigungstechniken, die man beim Aikido lernt, sind Rollen und Fallen ohne sich zu verletzten“, so Norbert Knoll, Trainer und Vorsitzender beim Aikido-Verein. Da die Energie des Angreifers genutzt wird, ist diese Art der Selbstverteidigung für alle geeignet – auch für diejenigen, die körperlich sonst eher unterlegen wären. Und im Laufe des Trainings bildet sich Fitness von alleine. Vor allem jedoch stehen beim Training der Spaß an der Bewegung, der Abbau von Stress und Leistungsdruck und die Erweiterung der eigenen Koordinationsfähigkeit im Mittelpunkt. Es gibt keine Wettkämpfe im Aikido, das ist ein deutlicher Unterschied zu anderen Kampfsportarten. Im Aikido ist allein die persönliche Weiterentwicklung entscheidend. r

www.aikido-verein-hannover.de