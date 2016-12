Edles Kunsthandwerk und Design

Zum dritten Mal endet das Ausstellungsjahr in der Handwerksform Hannover mit der Christmas Edition

Der Teufel steht außen vor. Keine Frage, er hat eine gute Sicht auf die kleine Gesellschaft – Vater, Mutter, Kind in der Krippe. Doch sie steht geschützt unter einer Glaskuppel. „Geschlossene Gesellschaft“ steht auf dem Metallschild am unteren Rand der Miniaturkrippe, die Daniel Hiller gestaltet hat. Dass sie in der „Christmas Edition 2016“ steht, die sich in diesem Jahr weitgehend mit „Modern Jewellery“ beschäftigt, ist einfach zu erklären: Alle Miniaturfiguren sind aus Silber gefertigt, der Stern von Bethlehem und das Christuskind sogar aus Gold. Das hat seinen Preis: Die „Krippe Deluxe“ kostet 2 980 Euro, die noch kleinere „Krippe klein“ 1 240 Euro. Der Vorteil für denjenigen, der sich eines dieser Schmuckstücke gönnt: Er muss zumindest nicht die kleinen Figürchen einzeln abstauben, sondern im Zweifelsfall nur über die Glaskuppel wischen.

62 Künstler und Kunsthandwerker hat Sabine Wilp, Leiterin der Handwerksform, in diesem Jahr für die Ausstellung in der Handwerksform eingeladen. Zu sehen gibt es aber nicht nur sehr teuren Schmuck wie das Perlencollier von Vivien Reig-Atmer für 3 900 Euro, das aussieht wie ein üppiger Spitzenkragen, oder die Wirbelkette von Kirsten Wittstruck für 4200 Euro, für deren einzelne Elemente die Goldschmiedin Abgüsse von Schlangenwirbeln gefertigt hat. Bernadett King hat zarte Ringe in den Farben des Regenbogens für 25 Euro das Stück mitgebracht, die mit Silber oder einem kleinen Brillanten gekrönt sind.

Doch es sind auch ungewöhnliche Materialien dabei, aus denen die Künstler Schmuck gefertigt haben: So hat Anja Eichler Wachteleier gefärbt, gebrochen und anschließend gehärtet. Diese hat sie dann mit Silber veredelt und als extravagante Ketten zusammengestellt. Und wer rätselt, welche Steine Ulrike Hamm für ihre großen Broschen verwendet hat, der wird sich über die Antwort zumindest wundern: Sie sind aus Kalbspergament. Dieses hat Hamm so bearbeitet und geformt, dass es wie ein Juwelenschliff wirkt. Wer sie allerdings in die Hand nimmt, entdeckt die „Fälschung“ sofort. Diese Juwelen sind zwar sehr groß, aber auch sehr leicht.

Die Ausstellung „Christmas Edition 2016“ ist bis zum 11. Dezember in der Handwerksform Hannover, Berliner Allee 17, von Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 14 Uhr zu sehen. Zusätzlich gibt es am 3. und 4. Dezember sowie am 10. und 11. Dezember von 11 bis 18 Uhr einen Kunsthandwerkermarkt in den Räumen nebenan.