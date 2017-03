Ein Herz für Europa

Unter dem Motto „Pulse of Europe“ demonstrieren Tausende Sonntag für Sonntag

Sonntag für Sonntag verwandelt sich der Gendarmenmarkt im Herzen Berlins in ein Meer aus blauen Bannern mit gelben Sternen. Der Burgplatz in Düsseldorf auch, der Dresdner Neumarkt, der Goetheplatz in Frankfurt am Main, der Jesuitenplatz in Koblenz, der Stockhof in Hameln, die Bahnhofstraße in Hannover. „Pulse of Europe“, zu Deutsch: „Herzschlag Europas“, heißt die Kundgebung, bei der in fast 40 deutschen Städten sowie in sechs Nachbarländern nicht gegen, sondern für etwas demonstriert wird. Für Europa, für Gemeinsamkeit, für Toleranz – kurzum: für Werte, die jetzt, kurz vor dem 60. Geburtstag der EU, vielen als bedroht erscheinen.

Seinen Ausgang nahm „Pulse of Europe“ nicht etwa in einem Brüsseler Büro, sondern in einem Frankfurter Wohnzimmer. Daniel Röder, der Gründer der Bewegung, erinnert sich noch gut an den Tag, als ihm klar wurde, dass er etwas unternehmen muss. Es war der Tag nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. „Diese Wahl hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen“, sagt der Rechtsanwalt. „Ich wusste: Das Unmögliche ist jetzt möglich.“

In den Nachrichten waren Bilder von Menschen zu sehen, die durch New York und Washington zogen und gegen Trump demonstrierten. Es war mal wieder so ein Tag danach, wie Röder ihn schon einige Monate zuvor erlebt hatte, nach dem Votum der Briten für den Austritt ihres Landes aus der EU. Auch damals protestierten Tausende in London gegen gerade erst geschaffene Tatsachen. Röder und seine Frau fragten sich: Warum werden die Vernünftigen immer erst im Nachhinein aktiv? Und sie beschlossen, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Für den Erhalt dessen, was ihnen lieb und teuer ist – für eine rechtsstaatliche, liberale, weltoffene EU. „Wir müssen rechtzeitig Initiative zeigen und nicht erst dann, wenn es zu spät ist“, sagt Röder. Dass aus dieser Idee eine europaweite Bewegung erwachsen sollte, konnte Röder nicht ahnen. Doch während Regierungschefs und Kommissionsvertreter das selbstbewusste Eintreten für mehr Europa aus Angst vor den lautstarken EU-Verächtern von rechts scheuen, ziehen Sonntag für Sonntag Tausende mit dem blauen Sternenbanner auf die Plätze. Szenen, wie man sie vom Kiewer Maidan kannte, spielen sich plötzlich in Hannover, Leipzig, Kiel ab. Noch bis vor Kurzem hätte es kaum einer für möglich gehalten: Es breitet sich tatsächlich so etwas wie Leidenschaft für Europa aus.

Demos pro Europa – hat die EU das nötig?