Ein Schritt Richtung Meisterschaft

Handball: Die weibliche A-Jugend der HSG Hannover-Badenstedt sichert Platz zwei und steht im Viertelfinale

Als Alina Defayay für die weibliche A-Jugend der HSG Hannover-Badenstedt wenige Sekunden vor Schluss in Göppingen zum 31:28-Endstand getroffen hatte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Mit dem Sieg im letzten Zwischenrundenspiel der A-Jugend-Bundesliga sicherte sich Badenstedts Nachwuchs den zweiten Platz in seiner Gruppe und damit den Sprung ins Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft.

In einem äußerst turbulenten Spiel stand die HSG bei 20:24 (45.) allerdings vor dem Aus. „Ein Spiel dauert aber 60 Minuten“, kommentierte Trainer Florian Marotzke trocken. Nach einem offenen Schlagabtausch im ersten Durchgang ging es mit 15:15 in die Pause. Nach Wiederanpfiff verlor die HSG dann kurz die Ordnung. Per Dreierpack glich Alina Defayay (6) zum 24:24 (51.) aus und in der Schlussphase spielte Badenstedt seine Erfahrung aus. „Meine Mädels hatten in der Phase mehr Ruhe“, freute sich Marotzke.

Der Sieg in Göppingen war die Krönung der Leistung in der bisherigen Saison. „Wir hatten schwere Gruppen in der Vor- und Zwischenrunde“, sagte Marotzke. Er bezeichnete das bevorstehende KO-Duell gegen den VfL Oldenburg jetzt als die Kür, stellte aber klar: „Wir wollen auch ins Final Four.“ Positiver Nebeneffekt: Mit dem Einzug ins Viertelfinale hat die HSG auch die Qualifikation für die Bundesligasaison 2017/18 geschafft. „Da haben wir im Sommer endlich mal frei“, freute sich Marotzke.