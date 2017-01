Ein sinnliches Vergnügen

Mit dem Rad und dem Wegeteam im Pattenser Stadtmarketing über den herrlichen Leineauen-Weg

Von Ralf Schunk

Pattensen. Als ich an diesem Sonnabendvormittag mit dem 300er RegioBus von Hannover aus in Pattensen ankomme, ist der verabredete Treffpunkt am Ende des Redener Wegs bereits gut gefüllt. Rund 20 Radfahrer und ebenso viele Wanderer haben sich – wahlweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad – gemeinsam mit dem Wegeteam im Stadtmarketing Pattensen auf eine Tour über den Leineauen-Weg begeben.

Lang geschnackt wird nicht: Routiniert scharen Herbert Mohr und Herbert Meyer die Wanderer um sich und auf geht‘s mitten hinein in die prächtige Natur, die hier am Stadtrand Pattensens nur einen Katzensprung entfernt ist. Ich selbst schließe mich den Radlern und damit Günter Gutknecht und Helmut Krause an. Auch sie halten sich nicht lange mit Vorreden auf; die vor uns liegenden rund 25 Kilometer wollen noch im Laufe des Vormittags bewältigt sein.

Hektisch allerdings geht es keineswegs zu. In gemütlichem Tempo wird die erste Etappe angegangen. Gutknecht und Krause achten darauf, dass die Gruppe nicht zu weit auseinandergezogen wird und auch die älteren Teilnehmer ohne Probleme mithalten können. Gut so, denn schließlich will das, was man da links und rechts des Weges zu sehen bekommt, auch mit allen Sinnen genossen werden. Herrlich blühende Rapsfelder etwa oder der Pattenser Fuchsbach, der sich hier seinen Weg durch das Urstromtal der Leine gebahnt hat. Nach einer „ersten Bergwertung“ (Gutknecht) zur Überwindung der auf die Eiszeit zurückgehenden Leineterrassen ist Koldingen erreicht, das einst die Grenze zwischen den Territorien der Bischöfe von Hildesheim und denen der Welfen markierte und dessen historische Bedeutung sich am gleichnamigen Gut und dem auf das 16. Jahrhundert zurückgehenden Amtshaus ablesen lässt.

Der modernen Plage Koldingens, der mitten durch den Ort führenden Bundesstraße 443, können auch wir uns nicht gänzlich entziehen. Zum Glück begleiten wir die Vielbefahrene nur ein kurzes Stück, bevor wir uns wieder in die Büsche schlagen können. Das Dröhnen der Motoren weicht beinahe schlagartig zurück, munteres Vogelgezwitscher begleitet uns auf unserem Weg zu den wunderschön gelegenen Koldinger Seen. Für einen kurzen Stopp drängt sich einer der Aussichtstürme in Ufernähe auf, von denen aus man die sich zwischen Koldingen und Gleidingen erstreckende prächtige Idylle auf sich wirken lassen kann.

Fast hat es den Anschein, als trage das Naturerleben – oder sind es die vielen Späße, mit denen Günter Gutknecht die Radler unterhält? – zu einer entspannten Atmosphäre bei. Die Stimmung innerhalb der Gruppe wirkt gelöst, es wird viel gelacht, muntere Gespräche begleiten uns auf unserem weiteren Weg in Richtung Rethen – vorbei an der gewaltigen Obstplantage Hahne, vorbei aber auch an der eher unansehnlichen S-Bahn-Strecke Hannover – Sarstedt.

Erneut jedoch ist nur ein kurzes Wegstück zurückzulegen, bevor wir wieder auf grünen Pfaden radeln können. Bei unserem nächsten Stopp bietet sich uns – einige wenige Meter in den Auwald hinein – ein wahrhaft imposanter Anblick: eine rund 350 Jahre alte Eiche reckt ihre gewaltigen Äste in den Himmel. Die Stileiche (Quercus robur) ist als Naturdenkmal klassifiziert, um ihren mächtigen Stamm umfassen zu können, müssen wir knapp ein Drittel unserer „Belegschaft“ aufbieten.

Kurz darauf steuern wir Grasdorf an, wo wir beim Naturschutzzentrum Alte Feuerwache des Nabu in die Leinemasch abbiegen. Ein kurzes Stück noch – rechter Hand grüßt ein Storchenpaar – dann ist Reden erreicht. Hier wird ersichtlich, was das Wegeteam in seiner Ankündigung für die Tour mit „sehenswerten, teils historischen Ortslagen“ gemeint haben könnte. Zumindest das Rittergut derer von Reden mit seinen hohen Mauern und dem die breite Hofeinfahrt abriegelnden eisernen Tor wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Zurück im Fuchsbachtal schließt sich der Kreis. Einige Radler verabschieden sich mit Dankesworten an Günter Gutknecht und Helmut Krause von der Gruppe, andere nehmen die Gelegenheit wahr, die beiden Wegeteamler zu Werner Könnecke zu begleiten. Der ist Imker und hat auf seinem wunderschön gelegenen Grundstück 17 Bienenvölker versammelt. Und er erzählt gern: von der Bienenzucht, von seinen Produkten, von zahlreichen Begebenheiten im täglichen Umgang mit dem kleinsten Nutztier der Erde… Blauer Himmel, frisches Grün, ein nettes Gespräch, dazu das Gesumme der Bienen – so findet meine Radtour ein nahezu perfektes Ende.

Das Pattenser Wegeteam

Das vierköpfige Wegeteam im Pattenser Stadtmarketing arbeitet seit rund zehn Jahren daran, der Allgemeinheit die herrliche Natur rund um Pattensen zugänglich zu machen. Neben dem hier beschriebenen „Leineauen-Weg“ wurden unter dem Motto „… wanderbares Calenberger Land“ unter anderem der „Koldinger Seen-Weg“, der „Welfenweg“ und der „Ring der Städtepartnerschaft“ ausgearbeitet und mit Hinweistafeln und Wegweisern versehen. Infos:

❱❱ www.pattensen.de