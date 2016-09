Einmal den Fußballstars ganz nah sein

Spalierkinder für das 2. Ligaspiel Hannover 96 gegen den FC St. Pauli gesucht

HANNOVER (r/ck). Das wird ein Erlebnis werden: Eine Jugendmannschaft kann beim spannenden Fußball-Zweitliga-Nordderby zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli Hamburg live auf dem Rasen der HDI Arena mit dabei sein.

Das ist eine ganz besondere Aktion vom Hannoverschen Wochenblatt und Hannover 96 für alle Jugendmannschaften: Alle Nachwuchsteams aus der Region können sich bewerben um beim Heimspiel der 96er gegen den Kiezklub aus Hamburg am Samstag, 1. Oktober (Anstoß ist um 13 Uhr) auf dem grünen Rasen als Spaliermannschaft live dabei zu sein

Welcher junge Fußballer oder Fußballerin hat noch nicht davon geträumt, einmal in der HDI Arena auf dem Rasen zu stehen und den Fußballprofis dabei ganz nah zu sein und Bundesligaluft zu schnuppern.

Und so einfach kann es gehen: Jugendmannschaften mit maximal 15 Kindern im Alter bis zu 12 Jahren sowie zwei Betreuer können sich für dieses einmalige Ereignis bewerben und sollen der Redaktion mitteilen, warum gerade sie live dabei sein wollen. Am besten per Mail unter

aktionen@wochenblaetter.de

(Einsendeschluss ist Montag, 26. September).

Wir hoffen auf viele interessante Bewerbungen. Damit erfüllt sich für die Nachwuchskicker sicherlich ein langehegter Traum – denn sie sind ganz nah bei den Stars auf dem Rasen als Spalier-Kids beim spannenden Heimspiel in der HDI Arena dabei. Das wird ein einmaliges Erlebnis.

Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte, der kann ermäßigte Vereinskarten erwerben. Weitere Informationen gibt es unter

www.hannover96.de