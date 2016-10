Erst kämpfen, dann schön spielen

Hannover 96 hat einen kleinen Hänger nach der zweiten Niederlage in Folge / Heute im Pokal gegen Fortuna

Es läuft etwas gehörig falsch bei den „Roten“. Es ist wahrscheinlich verfrüht, bereits von einer Krise zu sprechen. Aber Hannover 96 in der Verfassung im bisherigen Saisonverlauf und besonders beim 0:2 beim 1. FC Nürnberg ist auf direktem Weg dorthin. Nach der Nicht-Leistung im Frankenland bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass sich bei 96 dringend etwas ändern muss, sonst kann das große Ziel, der direkte Wiederaufstieg, schnell zu einem unerreichbaren werden.

Noch sind 24 Punktspiele zu absolvieren, sind 72 Punkte zu vergeben. Und noch liegen die „Roten“ mit drei Zählern Rückstand im Nahbereich eines direkten Aufstiegsplatzes. Aber die Tendenz und besonders die Spielweise bereiten große Sorgen. Bereits jetzt kann man sich von dem Gedanken verabschieden, dass 96 eine Übermannschaft in dieser 2. Liga darstellt.

Natürlich werden jetzt viele Kritiker anführen, dass der 96-Kader sogar gnadenlos überschätzt sei. Aber: Das Team ist mit Sicherheit viel besser besetzt als der Großteil der Konkurrenz. In der Bundesliga hat das Personal jedoch eine andere Bedeutung als in der 2. Liga. Diese Klasse tickt einfach anders. Und hier liegt das Hauptproblem von Hannover 96: Entgegen zwischenzeitlicher Eindrücke und Meinungen sind die „Roten“ nämlich längst noch nicht in dieser Liga angekommen.

Das Spiel im Frankenstadion dient als deutlicher Beweis für diesen Fakt. Es war erschreckend, wie einfach es der FCN hatte. Die Nürnberger, eine mit mittelmäßigen Kickern zusammengestellte Mannschaft, haben vorgemacht, wie man in der 2. Liga spielt – und kämpft. Ob Floskel oder nicht: Fußball in der 2. Liga wird gearbeitet. Da zählen andere Tugenden als in der Bundesliga. Das Spielen kommt später; es ist die Kür, wenn es läuft.

Die Nürnberger haben verbissen um jeden Ball gekämpft. Sie sind auch mal umsonst gerannt, längst nicht jeder Ball kam beim Mitspieler an. Sie haben aber nicht lange lamentiert, sondern sich gegenseitig gepuscht. Und sie haben sich, etwas was 96 schon seit Längerem abgeht, als Einheit, als ein verschworener Haufen präsentiert. Da war einer für den anderen da.

Bei 96 wiederum haben sich einige Spieler regelrecht versteckt. Oder wie Stürmer und Torjäger außer Dienst Artur Sobiech einfach nicht stattgefunden. Der Pole konnte sich auf der anderen Seite ansehen, wie sich ein Angreifer in der 2. Liga präsentieren muss. FCN-Profi Guido Burgstaller zählt sicherlich zu den herausragenden Stürmern der 2. Liga, aber das nimmt Sobiech für sich selbst ja ebenfalls in Anspruch.

2. Liga funktioniert nur, wenn auch die Mannschaft funktioniert. Und das tat sie bei 96 besonders in Nürnberg nicht. Wenn auch vorher selten alle Spieler gemeinsam glänzten, so ragte sonst zumindest ein Teil heraus. Diesmal gab es Totalausfälle in Abwehr, Mittelfeld und Angriff, zudem fehlten die Ordnung und eine sichtbare Ausrichtung – dann kommt eben so etwas zustande wie dieses 0:2. Und der Abstand zur Spitze (Tabellenführer Eintracht Braunschweig ist schon acht Punkte entrückt) wird größer. „Ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, dass auch mal schwierigere Zeiten auf uns zukommen werden“, sagt 96-Profi Marvin Bakalorz. „Jetzt ist es wichtig, dass die Mannschaft Charakter zeigt und da auch wieder rauskommt.“ Es sei momentan alles ein wenig schwerer als sonst. Und das, obwohl es einen durchaus gelungenen Saisonstart mit zwei Siegen zu Beginn gegen hat. „Zu Saisonbeginn haben wir das eine oder andere Mal auch ein bisschen Glück gehabt. Da sind die Großchancen gegen uns halt nicht reingegangen. Gott sei Dank geht es im Pokal gleich weiter“, sagt Bakalorz. Wenn Fortuna Düsseldorf heute Abend, 26. Oktober, (18.30 Uhr) zum Pokalspiel in die HDI Arena kommt, wird es wieder Anschauungsunterricht für 96 in Sachen Einsatz, Kampf und Leidenschaft geben. Düsseldorf ist ein Synonym für diese Eigenschaften. Für 96 ist es eine neue Chance. Der Einzug in die nächste Runde ist Pflicht.

Am Sonntag geht es es dann in der Liga weiter: Der Aufsteiger Würzburger Kickers gibt ab 13.30 Uhr seine Visitenkarte in der HDI Arena ab. Für das Team von 96-Coach Daniel Stendel eine neue Gelegenheit, um über den Kampf zum Spiel zu finden.

gru/ck