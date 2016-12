Es darf gelacht werden

Die „Humorzone“ im GOP bietet eine große Bandbreite und Vielseitigkeit freudiger Emotionen

Hereinspaziert in die „Humorzone“, so heißt das neue Programm im GOP, und Achtung: Lachen ist garantiert. Kostprobe gefällig: „Schatz, macht mich das Kleid dick?“ – „Das Kleid nicht…“. Ein Kalauer zur Auflockerung des Zwerchfells kommt immer gut an beim GOP-Publikum. Moderator Matthias Rauch (Vertretung für Hauptmoderator Oli Materlik) läuft so richtig warm. Das breite Grinsen zieht sich von einer Gesichtshälfte hinüber zur anderen. Fast ein wenig zu hektisch zelebriert er poetische Heiterkeit und trockenen Slapstick. Seine überdimensional großen Hände fuchteln wild gestikulierend in der Gegend herum und begleiten jeden echten Brüller und jede feinsinnige Komik, die aus seinem Munde sprudelt. Zeit zum Durchatmen fürs Publikum.

Zur Entspannung gibt es neben dem Angriff auf die Lachmuskeln erstklassige Artistik auf höchstem Niveau. Dabei ist fast nebensächlich, wie leichtfertig Émile Mathieu sich auf dem Einrad bewegt und über aufgetürmte Leichtbauklötze springt oder diese schwungvoll umkurvt; schließlich trägt er den Titel des „Kanadischen Meisters im Einrad-Flachland-Fahren“. Dabei sind seine Grimassen der eigentliche Hingucker: Wie einst bei Stan Laurel und Oliver Hardy als „Dick & Doof“ versetzt der Kanadier durch das Spiel seiner Gesichtzüge die Zuschauer immer wieder in Erstaunen. Lachen pur.

Die „Wise Fools“ Marja, Ronja und Valpuri bewegen sich am Trapez mit einer unbekümmerten Leichtigkeit, dass einem beim bloßen Hinsehen schon fast schwindelig wird. Auch am Double Dutch, dem doppelten Springseil, hüpfen, springen und tänzeln die drei Finninen über die Bühne, als würden sie über eine Frühlingswiese stürmen, die für die stets lächelnden drei Akrobatinnen eine ganz eigene Humorzone darstellt.

Der Franzose Thomas Hoeltzel vertritt die moderne Jonglage-Kunst. Er lässt schlichte weiße Bälle durch die Luft fließen und macht seinen Körper zum Instrument seines Könnens. In der Humorzone sorgt er für eine stille Form von innerer Freude über die perfekte Harmonie zwischen Musik und Bewegung.

Knisternde Erotik präsentiert Francisco Obregon mit seiner Sophia. Beim Puppentanz ist es dabei nebensächlich, dass die holde Schönheit nicht aus Fleisch und Blut ist. Dafür flirtet die „rassige Puppe“ für ihr Leben gern; ganz zum Leidwesen ihres chilenischen Partners, der sie immer wieder versucht in seine Liebeszone zurückzuholen – eine humorvolle Darbietung ganz ohne Worte.

Kontorsion in Vollendung präsentiert P.Fly (alias Paul Bulenzi) aus Uganda: bei seinen irren Verbiegekünsten hört man es förmlich knacken in den Gelenken. Auch die Handstand-Akrobatin Jatta Borg beherrscht ihren Körper bis in die kleinsten Gliedmaßen. Dazwischen zaubert Moderator Rauch immer wieder einen Witz nach dem anderen aus dem Hut und überzeugt mit illusionären und grandiosen Kartentricks. Und einen noch für den Nachhauseweg: Fragt der Mann seine Gattin: „Schatz, was wünscht du dir zu Weihnachten?“ – „Die Scheidung!“, antwortet Sie. „Och nee, so viel wollte ich nicht ausgeben!“ Der Anspruch ist erfüllt: Kein Besucher soll die „Humorzone“ ohne ein erfülltes Lächeln verlassen – hat geklappt!

Wer Lust zum Lachen verspürt kann sich noch bis zum 8. Januar in die „Humorzone“ im GOP begeben. Tickets unter Telefon (0511) 30 18 67 10.

Von Christian Kaufer