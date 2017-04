Es darf geschmettert werden

Hochklassiges Teilnehmerfeld beim Beachvolleyball-Saisonauftakt am Steintor

50 Teams, 2.500 Euro Preisgeld, spektakulärer Sport und reichlich gute Laune – der 23. „Möbel Wallach Beachvolleyballcup“ vom 28. April bis zum 1. Mai auf dem Steintorplatz verspricht einmal mehr ein absolutes Highlight zu werden.

„Wir haben ein hochklassiges und top-besetztes Teilnehmerfeld am Start“, freut sich Veranstalter Tobias Tiedtke nach dem Ende der Meldefrist: „Hannover hat sich als erste große Standortbestimmung zu Beginn der neuen Saison fest in der Szene etabliert.“ Zahlreiche nationale Spitzenteams wie die amtierenden Deutschen U 20 Meister Dan John und Simon Kulzer aus Schüttorf, werden bei dem Traditionsturnier in der City aufschlagen. Für internationales Flair sorgen zwei dänische Teams; darunter die Titelverteidiger Daniel Jonassen und Morten Overgaard (Odense).

Zu den Favoriten zählen der Bruder von Olympiasiegerin Kira, Alexander Walkenhorst, der mit seinem Partner, U 18 Europameister Sven Winter, als Perspektivteam für die kommenden Olympischen Spiele 2020 in Tokio gilt. Aus lokaler Sicht ruhen die Hoffnungen auf den Siegern von 2015, Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms vom TC Hameln.

Bei den Damen liegt die Favoritenrolle am Steintor am neu zusammen gesetzten Duo mit Sandra Ittlinger (Lohhof) und Teresa Mersmann (Leverkusen). Zwischen 2011 und 2015 konnte immer eine der beiden Routiniers in Hannover triumphieren; jetzt will man der Konkurrenz gemeinsam das Fürchten lehren.

Die mehrfachen Nordwestdeutschen Landesmeisterinnen Franziska Bentrup und Alina Hellmich (SV Bad Laer, sowie die Vorjahresfinalistinnen Inga Thiele und Hanna Viemann gelten als größte Herausforderinnen im Kampf um die Preisgelder und wertvolle Ranglistenpunkte.

Los geht’s am Freitag ab 10 Uhr mit dem Schüler- und Azubi Cup, sowie um 15 Uhr mit dem Medien Cup des Fahrgastfernsehens. Am Sonnabend (10 Uhr) folgt die Qualifikation, bevor am Sonntag und Montag jeweils ab 9 Uhr die Hauptrunden- und Finalspiele (ab etwa 15 Uhr) angepfiffen werden.

Der Eintritt ist wie immer an allen Tagen frei. mk