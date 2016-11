Es wird nass in der Orangerie

Als GOP Wintervarieté gastiert in diesem Jahr die erfolgreiche Show „Wet“ in Herrenhausen

Sechs weiße Badewannen stehen auf der schwarzen Bühne. Nebel und Wasserdampf umhüllen sie, alles ist in ein geheimnisvoll-blaues Licht getaucht. Dunkel und mystisch klingt das Stück „Schism“ der Metalband Tool aus den Lautsprechern. Mit einem Sprung taucht der Handstandakrobat Andalousi aus einer der Badewannen auf. Wasser spritzt zu allen Seiten. Andalouis macht die Badewanne zu seinem Turngerät: Auf dem Rand vollführt er waghalsige Sprünge, Handstände und Überschläge.

Badewannen und Wasser sind der rote Faden des Varieté-Programms „WET“, das von morgen an bis zum 15. Januar 2017 als GOP-Wintervarieté in der Orangerie gastiert. Fast die ganze Zeit über regnet es von der Bühnendecke; im Laufe der Vorführung bilden sich auf dem Boden immer größere Pfützen. Dem können sich die Künstler nicht entziehen. Ob Jonglage, Vertikaltuch, Trapez oder Antipoden – alle Akrobaten beziehen das Bühnenbild mit in ihre Nummern ein und arbeiten sich daran ab.

Und das mit großem Erfolg. Vor neun Jahren hat Regisseur Markus Pabst die Idee in Berlin erstmals auf die Bühne gebracht. Ein halbes Jahr sollte sie dort aufgeführt werden und danach dann ins GOP kommen. Doch aus sechs Monaten wurden wegen des Besucherandrangs zwei Jahre. Danach tourte die Produktion unter dem Namen „Soap“ durch die halbe Welt. Es folgten Aufführungen in Australien, Mexiko und vielen anderen Spielorten. „Es ist die einzige deutsche Varieté-Produktion, die weltweit Erfolge gefeiert hat“, sagt Werner Buss, der künstlerische Leiter des GOP. Neun Jahre musste er sich deshalb gedulden, bis die Show nun doch noch in sein Varieté-Theater kommt.

Das Bühnenbild mit den sechs Wannen bildet den einheitlichen Hintergrund für ganz unterschiedliche Darbietungen. Düster-sinnliche Nummern wie die Akrobatik von Andalousi wechseln sich ab mit der verspielt-albernen Comedy von Nicole Ratjen. Mit blauer Bluse, rotem Kleidchen und gelben Quitscheentchen springt sie fröhlich über die Bühne und führt ihre wortlos-gestenreichen Sketche auf. Zu dem Schlager „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“ von Zarah Leander lässt sie ihre Füße in einer übderdrehten Puppenspiel-Szene miteinander flirten. Auch von Ludmila Nikolaeva sind nur die Beine zu sehen. Doch was bei Ratjen gewollt komisch ist, bekommt bei ihr eine sinnlich-zauberhafte Färbung. Auf dem Rücken in der Badewanne liegend jongliert Nikolaeva mit ihren Füßen: große weiße Bälle oder glitzernde Zylinder, die Lichtreflexe an die Bühnenwand zaubern.

Neben den Badewannen hat „Wet“ noch einen zweiten roten Faden – auf musikalischer Ebene. Schon bevor sich der Vorhang öffnet, beginnt eine Kinderstimme das Lied „Pack die Badehose ein“ zu singen. Immer wieder nehmen die Sängerinnen Lina Navakaite oder Jennifer Lindshield das Lied auf, im Stil einer Operette, in einer Beatles-Version oder in Anlehnung an berühmte Komponisten von Mozart bis Schönberg.

Die Premiere morgen ist bereits ausverkauft, ebenso wie die Aufführung am 1. Dezember. Für die folgenden Termine von Freitag, 2. Dezember, an, sind noch Karten verfügbar. Sie kosten je nach Kategorie und Wochentag zwischen 33 und 45 Euro. Für Schüler und Studenten gibt es Ermäßigungen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen 15 Euro. Sie sind über das Kartentelefon (0511) 30 18 67 10 erhältlich und im Internet unter

