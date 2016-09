Geh doch zu den Kellerkindern!

Die Inszenierung von „Der Schlussmacher frei Haus“ ist Boulevard wie man ihn sehen möchte

Von Heike Schmidt

Diese Bühne ist längst kein Kellerkind mehr: Wer sich einen Abend lang sehr gut unterhalten lassen möchte, der sollte sich den „Schlussmacher frei Haus“ im Neuen Theater anschauen. Arlette Stanschus, Martin Brücker und Armin Riahi spielen in der Komödie von Tristan Petitgirard so professionell, dass sie durchaus auf der Bühne des Staatstheaters stehen könnten. Aber gut, dass sie es nicht tun, sondern die Wohnzimmerbühne im kleinen, einst von James von Berlepsch gegründeten und privat-geführten Theater im Keller an der Georgstraße für die hübsche Dreiecksgeschichte ums Verlassen und verlassen werden und die damit verbundenen Komplikationen nutzen.

Eric (Armin Riahi) ist „der Schlussmacher“. Er tut gegen Geld das, was vielen Menschen unangenehm ist, wenn sie sich nicht gar davor scheuen: Eric macht Schluss. Er geht im Auftrag seiner Klienten zu den Frauen, die nicht mehr erwünscht sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ehefrau, Geliebte oder potenzielle Gattin. Er überbringt Blumen – sofern diese im Schlussmacher-Paket mit bestellt wurden – und die obligatorischen drei Worte: „Es ist aus.“ Das geht so lange gut, bis er im Auftrag von Hyppolite (Martin Brücker) mit einer Frau brechen soll, mit der er selbst einmal zusammen war. Als er vor Pauline (Arlette Stanschus) steht, bringt er es einfach nicht übers Herz, ihr professionell dasselbe zu brechen. Er bleibt. Zunächst auf ein Glas Wein. Dann kommt Hyppolite, der es sich auf einmal dann doch anders überlegt hat und vom Ende der Beziehung nichts wissen will. Alle Drei trinken dann nicht nur den einen oder anderen Wein, sondern essen auch miteinander. Das Hübsche: Bei jedem Gang wendet sich das Blatt und eine neue Nuance bestimmt das Spiel. Manchmal gleicht die Inszenierung von Oliver Geilhardt dabei einem Kammerspiel – immer wieder lassen seine Schauspieler durchblicken, dass jeder vor jedem etwas verbirgt und es mit der Wahrheit nie so einfach ist. Das ist dann schon fast so philosophisch wie man es auf den großen, staatsgetragenen Bühnen erwarten würde. Auf der kleinen Bühne nimmt man es als umso bemerkenswerteren Akzent wahr. Denn es geht eben nicht nur um Klamauk und Komik, sondern auch um Hintergründiges, das aber appetitlich und leicht verdaulich serviert wird. Boulevard ist hier längst nicht mehr „Bä!“, sondern vielmehr sehr gute Unterhaltung. Ganz wie es das Neue Theater in seiner Unterzeile als „Ihr Unterhaltungstheater“ verspricht. Bravo!

„Der Schlussmacher frei Haus“ ist noch bis zum 19. November im Neuen Theater zu sehen. Karten unter

❱❱ Telefon (0511) 36 30 01