Gute Geister für einen Geizhals

Kinder-Weihnachtsmusical „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens läuft noch bis zum 8. Januar

Unterschiedlicher könnten sie nicht sein: Auf der einen Seite der zuckersüße „Geist der vergangenen Weihnacht“ (Bianca Todte) in pretty-pink Spitzen-Rüschenkleidchen, der über die Bühne wirbelt und dabei fröhlich singt: „Ich bin durchgeknallt und werde niemals alt!“ Und auf der anderen Seite der ganz in Schwarz und Grau gekleidete Ebenezer Scrooge (Erwin Bruhn), dessen Lieblingswort „Humbug“ ist, und der eher mürrisch postuliert: „Weihnachten ist Unfug, Weihnachten muss weg!“

Schon nach den ersten Takten merkt man: Dieser Mann ist ein Problem-Erwachsener, so dass auch die Kinder im GOP-Varieté eifrig mithelfen müssen, um mit ihm letztendlich fertig zu werden. Ach was, nicht nur das: Er soll zu einem besseren Menschen werden. So hat es sich Charles Dickens in seiner Weihnachtsgeschichte überlegt, die Christian Berg bearbeitet hat und die jetzt im GOP mit der Musik von Michael Schanze als Weihnachtsmusical aufgeführt wird.

Dass das letztendlich auch wirklich klappt, liegt aber nicht nur an der Umgebung, die bekannt dafür ist, Menschen zum Staunen zu bringen. Es liegt auch an der liebevollen Inszenierung eines ernsthaften Stoffs, der sich auf den ersten Blick schon sehr von den Vorgänger-Weihnachtsgeschichten für Kinder wie „Pinocchio“, „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ oder auch „Jim Knopf“ unterscheidet. Regisseurin Melanie Herzig hat genau die richtige Mischung aus Kitsch und Ernsthaftigkeit gefunden, die bei Kindern ankommt.

Trotz des schweren Stoffs darf der „Geist der vergangenen Weihnacht“ eben im Püppi-Outfit und mit Ringelsocken und Rastazöpfen über die Bühne wirblen, etwas schusselig, aber umso liebenswerter sein; der „Geist der gegenwärtigen Weihnacht“ ist eine Handpuppe und der Geist der zukünftigen Weihnacht kommt ganz in Schwarz gekleidet. Sie alle suchen Ebenezer Scrooge in nur einer Nacht heim – und bekehren ihn letztendlich, indem sie ihm nicht nur zeigen, wie er als Kind war, sondern auch, wie seine Zukunft aussehen wird, wenn er so weiter wie bisher lebt. Dabei ist es schon bewundernswert, mit welcher Geschwindigkeit die fünf Schauspieler Matthias Weißschuh, Philipp Lang, Bianca Todte und Ute Reiber ihre Rollen wechseln. Jeder von ihnen hat mindestens drei Rollen. Lediglich Erwin Bruhn spielt nur Ebenezer ­Scrooge. Aber er ist ja auch die ganze Zeit auf der Bühne und muss sich mit den unterschiedlichsten Geistern herumschlagen.

Die Kinder helfen natürlich auch mit und haben ganz eigene Ideen, Scrooge zu bekehren. Warum er so böse ist?, möchte Bob Cratchit an einer Stelle beispielsweise von den jungen Zuschauern wissen. Die wissen es auch nicht so genau. Aber ein Junge hat eine Idee: „Mach ihm doch einfach ein Geschenk. So eine Pappschachtel. Und wenn er die dann aufmacht, dann ist da nichts drin!“ An sich sei das keine schlechte Idee, meint Cratchit, überlässt die Arbeit dann aber doch lieber den guten Geistern, die manchmal schon sehr durchgeknallt, aber vielleicht auch deswegen umso liebenswerter sind.

Das Kinder-Weihnachtsmusical „Eine Weihnachtsgeschichte“ läuft noch bis zum 8. Januar im GOP. Weitere Informationen unter der Internetadresse www.variete.de/spielorte/hannover/programm/zusatzshows/charles-dickens-weihnachtsgeschichte/