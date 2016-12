Hannover siegt vor London

Marathon-Comeback: Top-Läufer Arne Gabius geht in der Landeshauptstadt an den Start

Diese Meldung lässt aufhorchen: Arne Gabius ist die erste Top-Verpflichtung für den HAJ Hannover Marathon am 9. April. Der 35-jährige Stuttgarter, der 2015 in Frankfurt den 28 Jahre lang bestehenden Deutschen Rekord gebrochen und auf 2:08:33 Std. geschraubt hatte, hat sich den Lauf in der Landeshauptstadt für sein Comeback nach langer Verletzungspause ausgesucht.

„Die Strecke in Hannover ist extrem flach, sehr schnell und der Termin ist sehr früh in der Saison und somit ideal für mich und meine Wettkampfplanung“, erklärte der Deutsche Meister von 2015: „Ich wollte auf jeden Fall einen deutschen Frühjahrsmarathon laufen und habe mich daher für Hannover und gegen London und Boston entschieden.“

Bei idealem Verlauf will Gabius in Hannover die Qualifikation für die Weltmeisterschaften im April in London schaffen; auf eine avisierte Zielzeit möchte sich der „Leichtathlet des Jahres“ von 2015 noch nicht festlegen: „Ich weiß, dass der Streckenrekord von Lusapho April nur eine Sekunde unter meiner persönlichen Bestmarke liegt; aber ich will mir keinen Druck machen und erst einmal sehen, wie ich den Weg zurück in den Wettkampf schaffe.“

Im April hatte Gabius den London-Marathon wegen einer Schambeinverletzung abbrechen und im Anschluss auch aus demselben Grund auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro verzichten müssen – jetzt befindet er sich wieder im Formaufbau. „Ich bin wieder komplett schmerzfrei und gut im Plan“, so der gebürtige Hamburger, der zu Silvester in Backnang seinen ersten Wettkampf bestreiten möchte: „Dann geht es für ein oder zwei Trainingsperioden nach Kenia oder Äthiopien, wo ich mir den nötigen Schliff für Hannover holen möchte.“

Schon in der Vorwoche hatte der HAJ Hannover Marathon mit der Ausrichtung der Deutschen Halbmarathonmeisterschaften im Rahmen des Events für positive Schlagzeilen gesorgt; zudem hat der Hauptsponsor, der Hannover Airport, die Partnerschaft vorzeitig bis einschließlich 2020 verlängert.

„Das alles sind sehr gute Nachrichten, die den von uns in den letzten Jahren eingeschlagenen Weg bestätigen“; bilanzierte Veranstalterin Stefanie Eichel: „Wir werden alles dafür tun, das in uns gesetzte Vertrauen zu erfüllen und beste Rahmenbedingungen für unsere Läuferinnen und Läufer zu schaffen.“ mk