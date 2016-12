Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt die zahlreichen Facetten der erfolgreichsten deutschen Comic-Serie

Wer in den 50-er bis 80-er Jahren seine Kindheit erlebt hat, wird sich in der aktuellen Ausstellung des Wilhelm-Busch-Museums gut erinnern können. Erstmals in Deutschland gibt das Museum einen Einblick in das zeichnerische und unternehmerische Universum des Fix und Foxi-Erfinders Rolf Kauka. Im Zentrum steht die Familie rund um die beiden kleinen Helden „Fix und Foxi“. Mit 780 Millionen verkaufter Hefte in 40 Jahren und Spitzenauflagen einzelner Hefte von 400 000 Exemplaren ist „Fix und Foxi“ bis heute die erfolgreichste deutsche Comic-Serie. Und sie hat sogar Eingang in die Umgangssprache gefunden. Wer richtig gestresst und geschafft ist, sagt schon mal: „Ich bin ganz Fix und Foxi“.

Gestartet hat Rolf Kauka, der selbst nicht als Zeichner beteiligt war, die Serie im Jahr 1953. Sie war von Anfang an als deutschsprachiges Gegenstück zur amerikanischen Comic-Welt des Walt Disney entwickelt. Am deutlichsten wird dies an der Figur des tolpatschigen „Lupo“, der genauso wie Donald Duck ständig mit den Wirrnissen des Alltäglichen zu kämpfen hat. Bei den jungen Lesern in Deutschland kam das gut an. Bereits in den 60-er Jahren war die Nachfrage so groß, dass sich Kauka entschloss weitere Comics auf den Markt zu bringen. Daneben gab er in Lizenz die belgischen Comics „Gaston“, „Die Schlümpfe“ und „Lucky Luke“ heraus.

Im Jahr 1994 wurde die Heftausgabe von „Fix und Foxi“ eingestellt. Der Österreicher Stefan Piëch erwarb für sein Unternehmen Your Family Entertainment alle Rechte und den Nachlass des 2000 verstorbenen Rolf Kauka. Daraus sind im Wilhelm-Busch-Museum jetzt 150 Werke aus dem gesamten Fix und Foxi-Universum zu sehen.

Fix und Foxi

Das Universum von Fix und Foxi sowie weiterer Comic-Helden, die unter der Leitung von Rolf Kauka entwickelt wurden, ist bis zum 26. März 2017 im Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten zu erleben. Geöffnet ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Am 24. und 31. Dezember ist geschlossen. Zur Ausstellung erscheint das Begleitbuch »Fix und Foxi – Rolf Kaukas großer Welterfolg« bei Edition Alfons. 132 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen zum Preis von 29 Euro.

❱❱ www.karikatur-museum