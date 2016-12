Ich habe einen Traum von einem Moment

Olando, Inhaber des Dynamic Dance Studios, träumt von einem Moment, der die Menschen vereint

Mein Traum ist ein ganz besonderer Moment: Der Moment meiner Träume vereint Musik, Tanz und Entertainment für alle Sinne, alle Altersklassen, jegliche Herkunft und für alle sozialen Schichten. Alle können staunen, mitfühlen, Spaß haben und „loslassen“. Ich möchte meine Leidenschaft und das, was ich liebe auf die Bühne bringen.

Ich erinnere mich noch an damals, als ich kleiner Junge in Accra/Ghana war und als mein Vater mir mein erstes Paar Schuhe schenkte und mir zeigte, wie man die Füße geradesetzen sollte. Die ersten Schritte in Richtung Tanz waren gemacht. Doch der Weg sollte nicht einfach werden. Ich war gerade einmal neun Jahre alt, als mein geliebter Vater starb und sich das Leben vom einen auf den anderen Tag änderte. Ich landete auf der Straße und musste mir mein Überleben alleine sichern. Doch ich konnte ja nichts. Tanzen und anderen Menschen eine Freude machen war das einzige, was ich konnte und machen wollte. Also tanzte ich und machte den Menschen eine Freude – und hatte Erfolg. Das Tanzen gab mir Essen und es eröffnete mir einen Lebensweg, von dem ich niemals zu träumen gewagt hätte. Dieser Weg führte mich nach Deutschland und ließ mich mit Musikgrößen wie Paul McCartney oder den No Angels auf Tournee gehen und ich konnte bei vielen TV-Produktionen als Choreograf arbeiten. Das ermöglichte mir die Eröffnung meiner eigenen Tanzschule, die Dynamic Dance Studios, in Hannover und die Gründung meiner Künstler Agentur BLAEKSTAR Entertainment. Und es gab mir die Möglichkeit, vor zwei Jahren – 2014 – meine erste eigene Single „Grind it“ (Platz 7 UK Dance Charts) zu veröffentlichen! Ich bin nicht der große Sänger, aber ich liebe, was ich tue. Ich liebe es, mit vielen Tänzern auf der Bühne eine eindrucksvolle Show zu präsentieren und den Zuschauern einen besonderen Moment zu verschaffen. Ich träume davon, dass Hannover auf seine eigenen Künstler setzt, sie unterstützt und anerkennt. Ein Freund sagte mir einmal, ich selber habe viel für Hannover geblutet und leider kommt diese Solidarität immer noch viel zu kurz. Shows sind für mich wie ein Lebenselixier und die Bühnen dieser Welt wie ein stetiges „nach Hause kommen“. Mein Traum ist, auch meine neue Single „Charly Charly“ mit den Zuschauern zu teilen und gute Laune zu verbreiten. So eine Art DJ BOBO in schwarz. 😉 Den Refrain kann definitiv jeder mitsingen, der mit dem „Banana Boat Song“ etwas anfangen kann … aber mehr verrate ich nicht. Das sollte sich am besten jeder selber anhören und dabei den Alltag für einen Moment beiseiteschieben – und das Träumen nicht vergessen!