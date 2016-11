Indians fehlt noch die Konstanz

Eishockey: 2:4 gegen Spitzenreiter Herne / Sonntag „kleines Derby“ in der Wedemark

In der Eishockey-Oberliga sind die Indianer aus Kleefeld weiter auf der Suche nach Stabilität und Konstanz. Eine Woche nach dem 5:0-Derbytriumph gegen den Erzrivalen aus Langenhagen konnten die Schützlinge von Interimstrainer Tobias Stolikowski zumindest drei weitere Punkte einfahren; aber nicht überzeugen.

Dem 4:2 Arbeitssieg beim Kellerkind in Rostock folgte auf eigenem Eis ein von vielen individuellen Fehlern geprägtes 2:4 gegen den Spitzenreiter aus Herne. „Da hätten wir bei den Gegentoren auch noch ein Schleifchen dranmachen können; außerdem war Herne einfach cleverer und hat den Sieg somit auch verdient“, räumte Stolikowski ein: „Nach gutem Start haben wir einmal mehr das Mitteldrittel mehr oder weniger verpennt, das muss in den nächsten Spielen anders werden.“

Die nächsten Gelegenheiten ergeben sich am kommenden Wochenende, wenn der augenblickliche achte Platz im Heimspiel am Freitag um 20 Uhr am Pferdeturm gegen die Saale Bulls aus Halle und zwei Tage später beim „kleinen Derby“ in der Wedemark gefestigt werden soll. Das Eröffnungsbully im Mellendorfer IceHouse erfolgt am Sonntag um 18.30 Uhr.

Arbeiten müssen die Indians in erster Linie an ihrer Gefährlichkeit in der Offensive. Bei lediglich 47 Treffern von Pohanka, Gibbons & Co. können lediglich drei Oberliga-kontrahenten eine schlechtere Bilanz vorweisen.

Anders sieht es da beim Sonntagsgegner Wedemark aus, die zwar keine konstanten Ergebnisse abliefern, aber mit Michael Budd und Charlie Adams zwei absolute Top-Scorer in ihren Reihen haben. Das Team von Coach Dieter Reiss, dass am letzten Freitag das Top-Team aus Essen mit 8:5 abgefertigt hatte, dann aber völlig unerwartet in Timmendorf unterlag, muss vor dem Derby am Freitag noch beim Vorjahreschampion im holländischen Tilburg antreten.

Immer weiter in Richtung Tabellenkeller steuern hingegen die Scorpions aus Langenhagen. Nach dem 2:3 beim Ex-Trainer Lenny Soccio und seinem neuen Club, den Berliner Preussen, ist der Meister von 2010 auf den drittletzten Rang abgerutscht.

Am kommenden Wochenende geht es am Freitag zunächst erneut in die Hauptstadt, wo Schlusslicht FASS Berlin zum Kellerderby wartet. Am Sonntag empfangen die Scorpions dann um 18.30 Uhr in der Langenhagener Eishalle die Harzer Falken aus Braunlage zum Niedersachsenderby.