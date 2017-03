Indians sind heiß auf den nächsten Skalp

Eishockey: ECH schickt Herne in den Sommerurlaub und geht nun auf Löwenjagd gegen Bad Tölz

Alles, was jetzt kommt, ist der pure Bonus: Nach dem sensationellen Serientriumph über den zuvor souveränen Nordmeister aus Herne haben die Rothäute der Hannover Indians nun das nächste Schwergewicht im Visier. Ab Freitag, 31. März, geht es in einer erneuten Best-of-Five-Serie gegen den Südmeister, die Löwen aus Bad Tölz. Los geht’s in Bayern mit einer Auswärtspartie. Am Sonntag ab 19 Uhr sind die Tölzer dann zu Gast am Pferdeturm.

„Wir waren auch gegen Herne krasser Außenseiter und sind das auch jetzt wieder“, erklärte Indians-Coach Tobias Stolikowski nach der Galavorstellung seines Teams beim entscheidenden 4:2-Erfolg am Freitag: „Aber wer weiß, die Rolle scheint uns ja offensichtlich zu liegen. Wir waren mental einfach saustark und cool und sind jetzt natürlich heiß auf den nächsten Skalp.“

Die Rehabilitation ist dem Team nach durchwachsener Saison auf jeden Fall vollends gelungen. „Wir haben Herz, Leidenschaft und Teamgeist pur gezeigt. Wir sind auch ein Top-Team“, so Stolikowski: „Und allen, die uns in der Saison belächelt haben, kann ich nur sagen – dankeschön dafür!“.

Mit seinem Co-Trainer Brad Bagu und natürlich auch dem früh in der Saison erkrankten Freddy Carroll, der die Grundlagen gelegt hatte, hat der Trainer sein Team auf den Punkt topfit bekommen. Der Auftritt gegen Herne dient als bestes Beispiel, kam doch der Sieg am Ende nicht glücklich, sondern vollauf verdient zustande. Nahezu in allen Belangen waren die Indianer in Spiel vier deutlich überlegen und zeigten dem Nordmeister eindrucksvoll die Grenzen auf. Nun kommen am Freitag in Tölz mit Nick Bovenschen und Leon Lilik zumindest zwei Spieler nach abgelaufenen Sperren zurück. Hinter Yannik Baier (Gehirnerschütterung) steht zumindest noch ein großes Fragezeichen. Noch drei weitere Spiele muss hingegen Defender Robert Peleikis nach seiner Matchstrafe aus Spiel eins gegen Herne zusehen.

Ein Nachspiel dürfte indes noch der Ausraster von Hernes Coach Frank Petrozza haben, der in Spiel zwei Stolikowski tätlich angriff. Allerdings mahlen die Mühlen des Verbandes gewohnt peinlich langsam. Die beiden Kontrahenten haben die Angelegenheit untereinander geklärt und gentlemanlike abgehakt. „Frank hat sich entschuldigt und Ende“, so Stolikowski, der sich eine kleine Spitze gegenüber seinem einstigen Teamkollegen aber nicht verkneifen konnte: „Frank war früher im Fitnessstudio nicht der Fleißigste; insofern waren die Schläge nicht so hart. Unser nächstes gemeinsames Essen geht aber trotzdem auf ihn.“ mk