Indians wollen sechs Punkte

Eishockey: Freitag gegen Rostock und Sonntag in Leipzig / Wedemark rüstet personell nach: Bombis kommt

Die Hannover Indians haben auch den nächsten Angriff der Konkurrenz auf den eigenen achten Platz der aktuellen Oberligatabelle abgewehrt. Im Niedersachsenderby gegen den unmittelbaren Verfolger, die Harzer Falken aus Braunlage, setzten sich die Cracks von Interimstrainer Tobias Stolikowski vor fast 2 500 Zuschauern am Pferdeturm mit 3:1 durch.

Nach dem anschließenden 1:4 beim Vorjahreschampion Tilburg Trappers in den Niederlanden, sitzen die Rothäute allerdings auf dem achten Tabellenrang und somit dem Minimalziel dieser Saison fest. Die ersten vier Plätze gelangen für die Großstadtindianer immer mehr aus der Reichweite.

Um vor den traditionell „heißen“ Weihnachtsmatches wieder ein wenig in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen zu kommen, wäre mal wieder dringend ein Sechs-Punkte-Wochenende von Nöten, dass man nun am kommenden Wochenende ins Visier genommen hat. Dabei scheint die Gelegenheit günstig, denn am Freitag um 20 Uhr am Pferdeturm gegen die Piranhas aus Rostock ist ein „Dreier“ so oder so Pflicht; und am Sonntag bei den Leipziger IceFightern trifft man zumindest auf einen Gegner auf Augenhöhe, wo man dringend mal ein paar „Big Points“ einfahren sollte, um die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren. Fehlen wird am Freitag Dennis Arnold, der in Tilburg im Fight gegen seinen Kontrahenten Ryan Colier zwar die Oberhand behielt, aber dennoch mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe frühzeitig duschen musste und nun am Freitag gesperrt ist.

Weiter im Sinkflug befinden sich die Scorpions aus Langenhagen, die sich gegen den Spitzenreiter Herne zwar achtbar aus der Affäre zogen, aber sowohl dort, als auch im Heimspiel gegen Leipzig zwei weitere Pleiten quittieren mussten.

Jetzt geht es für den Vorletzten am Freitag zu den Hamburger Crocodiles, bevor sich am Sonntag die Beach Boys vom Timmendorfer Strand um 18.30 Uhr in der Eishalle Langenhagen vorstellen werden.

Einen weiteren Transfercoup konnte der Namensvetter aus der Wedemark verbuchen. Mit Routinier „Bomber“ Björn Bombis konnte Sportchef Eric Haselbacher einen weiteren „großen Fisch“ an Land ziehen, der das Team schon am Freitag beim Tabellenvierten, den Moskitos aus Essen, unterstützen soll.

Der 34jährige hat immerhin stattliche 158 DEL-Spiele zu Buche stehen und war zuletzt in der englischen EIHL unter Vertrag. Am Sonntag geht es für die Wedemarker Scorpions dann ab 18.30 Uhr im Mellendorfer IceHouse gegen die Harzer Falken zur Sache.