Klimaschutz-Agentur überreicht Lastenfahrrad an Garbsen

Rund 612.000 Kilometer: Ein Preis für Einsatz mit Schweiß – und viel Lob für Organisatorin Christina Haupt.

Quelle: Holger Bahl

Garbsen. Eine ganze Stadt hat in die Pedale getreten, herausgekommen sind rund 612.000 Kilometer und Platz eins in der Region. Bei soviel Fleiß und Schweiß gibt es auch die entsprechenden Preise. Die Ratsmitglieder sind dabei kräftig in die Pedale getreten: 31 der 42 Kommunalpolitiker sind während des Wettbewerbs Stadtradeln pro Kopf durchschnittlich 93,3 Kilometer gefahren, laut Statistik rund 50 Kilometer mehr als der Zweitplatzierte in der Region. Damit erhalten sie den Siegerpreis, den die Klimaschutzagentur für das fahrradaktivste Kommunalparlament erstmalig in diesem Jahr ausgelobt hatte: Ein Hannah-Lastenrad als Pedelec.

„Es freut mich, dass so viele Politiker mitgemacht und die Hannah für die Bürger erradelt haben“, sagte Bürgermeister Christian Grahl als Schirmherr des Stadtradelns in Garbsen. Vor der Übergabe der Hannah erhielten auch einige Bürger und Gruppen Auszeichnungen für ihre Teilnahme am Wettbewerb. „Als Kommunalparlament nehmen wir eine Vorbildfunktion ein – dass so viele Garbsener ebenfalls Kilometer zum Stadtradeln beigetragen haben, zeigt, wie fahrradbegeistert diese Stadt ist“, lobte der Ratsvorsitzende Hartmut Büttner das Engagement. Die Klimaschutzagentur mit Unterstützung ihres Gesellschafters Avacon stiftet die Hannah einschließlich der Wartungskosten für drei Jahre. „Wir möchten damit das Engagement der Kommunalpolitiker honorieren und den Garbsenern ermöglichen, alternative Mobilitätslösungen auszuprobieren“, sagte Udo Scherer von der Klimaschutzagentur. Insgesamt legten nach Angaben der städtischen Umweltbeauftragten Christina Haupt 2.428 Teilnehmende beim Stadtradeln 611.932 Kilometer für die Stadt Garbsen mit dem Fahrrad zurück und vermieden dabei 86.894 kg CO2 (Berechnung basiert auf 142g CO2 pro Personen). Dies entspricht der 15,27-fachen Länge des Äquators. Garbsen hatte im Jahr 2017 bereits mehr als 400.000 Kilometer erradelt. Nun war das klare Ziel, Nummer eins zu werden.

Information: Buchungen sind ausschließlich online auf der Webseite www.hannah-lastenrad.de nach einmaliger Registrierung möglich. r/hb