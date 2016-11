Mehr als der schwierige Vater

Das Theatermuseum im Schauspielhaus zeigt einmalige Dokumente zu dem Schauspieler Heinrich George

Auf den Betrachter wirkt es zunächst etwas befremdlich: In einer Vitrine im Theatermuseum prangt eine große eiserne Hand. Doch mit dem Requisit hat es etwas ganz besonderes auf sich. Es ist die Eiserne Hand des Götz von Berlichingen. Schauspieler Heinrich George, dem die aktuelle Ausstellung im kleinen Museum im Schauspielhaus gewidmet ist, hat sie oft in der Hauptrolle in Goethes gleichnamigen Theaterstück getragen. Später blieb die Hand im Besitz der Familie George und stand schließlich auf dem Schreibtisch von Heinrich Georges Sohn Götz.

Die Eiserne Hand ist nur eines von zahlreichen Exponaten aus dem Besitz der Familie George, die erstmals in Hannover der Öffentlichkeit gezeigt werden. „Unser Dank gilt Heinrich Georges zweitem Sohn Jan, der uns die Exponate exklusiv zur Verfügung gestellt hat“, erklärt Museumsleiter Carsten Niemann, der die Ausstellung zusammengetragen hat. Im Zentrum steht der Schauspieler Heinrich George, der in den Jahren von 1920 bis 1946 ebenso berühmt war wie heute sein in diesem Jahr verstorbener Sohn Götz George.

Vor allem war Heinrich George ein Kind seiner Zeit. In den zwanziger Jahren wurde er für seine Rollen auf den Theaterbühnen und in Stummfilmen bekannt. Im Jahr 1931 spielte er den Franz Biberkopf in dem Film „Berlin – Alexanderplatz“ und erntete viel Lob. Dann kam die Zeit des Nationalsozialismus. Auch hier verkörperte Heinrich George ergreifende Charakterrollen, wie den Postmeister im gleichnamigen Film aus dem Jahr 1940. Aber er beugte sich auch dem NS-Regime. So wirkte er in einigen Propagandafilmen wie „Jud Süß“ und „Kolberg“ mit, die sein Bild in der Nachwelt bis heute belasten. Auch diesem Erbe widmet sich die Ausstellung. „Wir versuchen aus dem Blickwinkel der Nachgeborenen ein Bild dieses ungewöhnlichen Künstlers zu schaffen, mit all seinen Verwerfungen und Narben“, sagt Museumsleiter Niemann. Thema im Theatermuseum ist deshalb auch der Umgang von Götz George mit dem widersprüchlichen Vermächtnis seines Vaters Heinrich.

Heinrich George

Die Begegnung mit dem Schauspieler ist im Theatermuseum im Schauspielhaus noch bis zum 11. Dezember zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 14 bis 19.30 Uhr sowie sonntags von 14 bis 19.30 Uhr. Sonnabends und montags ist geschlossen. Neben den Dokumenten zu Heinrich George sind im Veranstaltungsraum Reproduktionen von Zeichnungen Antoine de Saint-Exupérys zum Kleinen Prinz zu sehen. Im Obergeschoss widmet sich eine Kabinettausstellung den rororo-Taschenbuchcovern der 50-er Jahre.

❱❱ www.theatermuseum-hannover.de