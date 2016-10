Mit gallischem Biss

Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt französische Karikaturen von 1700 bis in die Gegenwart

Von Wilfried

Schmücking-Goldmann

Hannover. Napoleon Bonaparte zieht triumphal auf einem Kätzchen in sein neues Reich St. Helena ein und die Einwohner in Gestalt von Ratten ergreifen die Flucht – diese Karikatur von Y. V. Lacroix aus dem Jahr 1815 ist eine von 200 „Caricatures“ aus 300 Jahren, die noch bis Anfang November französischen Humor und Spott im Museum Wilhelm Busch dokumentieren. Die Ausstellung mit zahlreichen Werken aus dem Bestand des Museums versteht Direktorin Gisela Vetter-Liebenow als Hommage an die Tradition der französischen Bildsatire und deren Beitrag zur Meinungsfreiheit. „Nach den Anschlägen auf die Redaktion von ‚Charlie Hebdo‘ im Januar 2015 wurde darüber diskutiert, ob die Zeichner das Maß überzogen hätten“, gibt Gisela Vetter-Liebenow zu bedenken. Die Ausstellung soll auch eine Antwort auf diese Frage sein. Zu sehen sind in der ersten Etage des Museums Arbeiten von Zeichnern des Magazins „Charlie Hebdo“, die bei den Anschlägen ums Leben kamen – darunter sehr umstrittene Arbeiten zum Thema Religion.

Der Bogen der Karikaturen und Zeichnungen spannt sich von Jacques Callot, der den grausigen Alltag zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges zeigt, über die hintersinnigen Zeichnungen Honoré Daumiers aus dem neunzehnten Jahrhundert bis zu Karikaturen, die aktuellere Politik und Gesellschaft aufs Korn nehmen. So zeigt der Zeichner Jean-Jaques Sempé einen Großbürger, der im Jahr 1986 „Mitten im 17. Bezirk“ selbstgefällig in sein penibel aufgeräumtes Wohnzimmer blickt.

Caricatures

Spott und Humor in Frankreich von 1700 bis in die Gegenwart ist im Museum Wilhelm Busch noch bis zum 6. November zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Im Rahmenprogramm findet am 18. Oktober um 18 Uhr ein Gespräch mit „Charlie Hebdo“ statt. Mit auf dem Podium sitzen Zeichnerin Coco und Marika Bret, Journalistin und Sprecherin von „Charlie Hebdo“. Thema werden auch die Debatten um Freiheit und Grenzen der Satire sein. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro.

❱❱ www.karikatur-museum.de