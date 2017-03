Mit viel Präzision an der Scheibe

Neu seit Jahresbeginn: Die Dartsabteilung beim MTV Groß-Buchholz

Weg von dem Schmuddelimage: „Wir wollen mit dem Klischee aufräumen, dass Darts ein Kneipensport ist“, sagt Marcus Naujok, der mit seiner Frau Myriam und Tochter Lea-Sophie zu Beginn des Jahres die Abteilung im MTV Groß-Buchholz ins Leben gerufen hat. „Darts ist ein Präzisionssport, der nichts mit übermäßigem Alkoholkonsum zu tun hat“, sagt der Abteilungsleiter. Zwar könne durchaus auch während des Trainings ein Bier getrunken werden. „Wer es aber übertreibt, fliegt bei uns raus“, so die klare Ansage. Er fügt hinzu: Schließlich repräsentieren wir den Verein mit unserem Teamnamen MTV Dart Devils.“

Um eine ruhige Spielstätte zu finden, hat sich Familie Najok von der bisherigen am Roderbruch-Markt verabschiedet und übt nun regelmäßig freitags im Saal des Klubheims des MTV Groß-Buchholz. „Es ist angenehmer, wenn man sich im Training auf das Werfen konzentrieren kann und nicht zu viele Nebengeräusche hat“, so der Dartsfan.

Ab September soll ein Team im E-Dart in der untersten C-Liga des Verbandes DSAB starten. Eine Saison dauert bei jeweils fünf Heim- und Auswärtsspielen in etwa ein halbes Jahr. Ab März folgt dann bereits die nächste Spielzeit. Gespielt wird dabei nur im Raum Hannover.

Die Naujoks hoffen, durch die immer weiter steigende Popularität des Dartsports durch diverse TV-Übertragungen und Live-Events mit den Weltstars, wie am vergangenen Wochenende erneut in Hildesheim, noch mehr Interessierte für sich zu gewinnen. In der Familie Naujok sind die Fan-Sympathien unterschiedlich verteilt. Während Marcus Naujok für den Weltranglistenersten Michael van Gerwen schwärmt, favorisiert seine Frau Myriam Peter Wright, der durch seine Frisur für Aufsehen sorgt. Die 15-jährige Tochter Lea-Sophie sieht ihren Papa als Idol. Dieser hat schließlich in seiner Dartskarriere bereits diverse Pokale auf Turnieren abgeräumt und dabei auch 180 Punkte mit drei Darts erzielt – die mögliche Höchstpunktzahl.

Bei den Trainingseinheiten ist Naujok durch seine Erfahrung derjenige, der den anderen immer wieder Tipps zum richtigen Stand und zur Wurfbewegung gibt. Trainiert wird dabei auf zwei Dartscheiben. Naujok bietet auch Beratungen für den Kauf der jeweils richtigen Pfeile. Das Gewicht geht beim E-Dart bis zu 18 Gramm. „Die Preise für Sets für Anfänger liegen dabei zwischen 5 und 100 Euro“, so der 38-Jährige. bo

Infos zur Dartsbeteilung beim MTV Groß-Buchholz

Die Dartsabteilung des MTV Groß-Buchholz hat sich im Februar 2016 offiziell gebildet. Von anfänglich fünf Spielern ist die Zahl der Mitglieder inzwischen auf sieben gestiegen. Trainiert wird in der Vereinsgaststätte jeweils freitags von 18 bis etwa 20 Uhr. Interessierte können an einem Trainingstag dazukommen. Entsprechende Darts liegen zum Ausprobieren bereit. Wer eigene Darts besitzt, kann diese natürlich nutzen. Bis zu drei Schnupperbesuche sind möglich. Eine Mitgliedschaft kostet monatlich 16 Euro. Nähere Informationen gibt es bei Marcus Naujok unter Telefon (0511) 54226077 oder per E-Mail an darts@mtv-gb.de.

www.mtv-gb.de