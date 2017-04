Soccio ist neuer Häuptling der Indianer

Eishockey: Auch „Goalie des Jahres“ Sebastian Albrecht wechselt an den Pferdeturm

Es hatte sich schon seit Wochen angedeutet, jetzt ist es amtlich: Lenny Soccio heißt der neue starke Mann hinter der Bande des Eishockey-Oberligisten Hannover Indians. Das Eishockey-Urgestein des Lokalrivalen Scorpions unterschrieb am „Turm“ für zunächst zwei Jahre und soll den Traditionsclub mittelfristig wieder in die zweite Liga führen.

„Lenny passt mit seiner Erfahrung und seiner Leidenschaft wie kaum ein zweiter zu uns und wird sich zu 100 Prozent mit der Marke Indians identifizieren“, freut sich ECH-Geschäftsführer David Sulkovsky auf den „Neustart“: „Wir stehen für kämpferisches und sehr emotionales Eishockey und Lenny ist genau der Trainer, der ebenfalls für diese Werte steht.“

Der im kanadischen St. Catharines geborene Soccio kann in seiner langen und beeindruckenden Laufbahn auf über 500 DEL- und 41 Länderspiele zurückblicken, nahm an drei Weltmeisterschaften und einmal an Olympischen Spielen teil. In nahezu allen DEL-Alltime-Scorerlisten ist er in vorderen Positionen zu finden, und gewann als Trainer zwei Oberligameisterschaften mit den Scorpions.

„Die Indians haben mit ihrem Umfeld und den Fans sehr gute Möglichkeiten und großes Potenzial“, freut sich der 49-jährige auf die neue Aufgabe: „Hier ist eine sehr gute Basis gelegt worden, jetzt wollen wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen.“

Erster ganz wichtiger Baustein des neuen Teams ist Torwart Sebastian Albrecht, der von den Saale Bulls aus Halle an den Pferdeturm wechseln wird. Der 26-jährige ist bereits zweimal zum „Torwart des Jahres“ in der Oberliga gewählt worden und beerbt den zuletzt in den Play-offs überragenden Junioren-Nationaltorwart Mirko Pantkowski, der zunächst einmal für einige NHL-Trainingscamps nach Übersee gehen wird.

„Sebastian ist ohne Zweifel einer der stärksten Keeper der Liga“, so Sulkovsky stolz, „Er war von Anfang an unser absoluter Wunschkandidat.“ Um weitere Neuzugänge und Verstärkungen kümmert sich ab sofort Interimscoach Tobias Stolikowski, der seinen Platz hinter der Bande gegen den Job des Sportdirektors bei den Indians getauscht hat.

Als eine der ersten Amtshandlungen konnte „Stoli“ die Vertragsverlängerung von Stürmer Robby Hein vermelden. Keine neuen Verträge am „Turm“ werden hingegen Yannik Baier, Brian Gibbons, Niklas Turnwald und Goalie Marvin Deske erhalten. Zudem stehen die Abgänge von Carsten Gosdeck (nach Erfurt) und Robert Peleikis (Deggendorf) fest. Weiter sicher im Indians-Dress werden Spielmacher Branislav Pohanka, Lukas Valasek, Dennis Arnold, Leon Lilik und Pferdeturm-Routinier Armin Finkel zu sehen sein. mk