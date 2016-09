Streetliga – ein „Sané“-Projekt

Verein IcanDo macht es möglich: Fußball-Profi von Hannover 96 besucht junge Kicker auf dem Bolzplatz

Hannover. Mit großen Augen und zunächst etwas ehrfürchtig schauen die Jugendlichen zu Salif Sané auf, zu einem ihrer Idole. Zu einem, der es geschafft hat, der Fußballprofi wurde, nun bei Hannover 96 kickt und sich seinen Lebenstraum verwirklicht hat.

In der hannoverschen Streetliga, die der Verein IcanDo organisiert, sind viele Jugendliche dabei, die ebenfalls große Träume haben und gerne dem Vorbild nacheifern möchten. Nach einer Weile verlieren die Heranwachsenden die Berührungsängste und sprechen mit dem Fußballprofi, machen Selfies und lachen viel. „Er ist ein super Typ, er ist wie einer von uns, voll locker und überhaupt nicht abgehoben“, sagt der Jugendliche Marek.

Sané nimmt sich bewusst Zeit für die Jugendlichen. Er hat vor einer Weile von dieser Streetliga erfahren und wollte sich direkt auf dem Bolzplatz ein Bild davon machen. „Das ist ein großartiges Projekt. Genau das hätten wir als Jugendliche in unserer Heimat gebraucht. Viele meiner damaligen Freunde sind vom richtigen Weg abgekommen – ein solches Sportprojekt hätte ihnen eine Perspektive geben können. Schön, dass es in Hannover so etwas gibt. Respekt für die tolle Arbeit des Teams von IcanDo“, sagte der Profi.

In diesem zweiten Jahr beteiligen sich 26 Mannschaften an der Streetliga, die Woche für Woche auf diversen Bolzplätzen im Stadtgebiet ausgetragen wird. Das Projekt erreicht rund 300 Kinder und Jugendliche, viele davon mit Migrationshintergrund und viele aus sozial belasteten und bildungsfernen Milieus.

„Das Projekt, das im März 2015 unter dem Leitmotiv ‘Spiel und Sport für alle‘ startete, hat sich äußerst erfolgreich entwickelt“, sagt Sport- und Sozialwissenschaftler Olaf Zajonc, der das Projekt beim Verein IcanDo ins Leben gerufen hat. Seither gehen die Übungsleiter und Sozialarbeiter des Vereins direkt auf Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen zu und helfen ihnen dabei, ihre eigene Straßenfußball-Liga aufzubauen. Neben dem Sportangebot beinhaltet das Projekt eine ganze Palette attraktiver Beteiligungsmöglichkeiten und sozialpädagogischer Hilfen. Und die Jugendlichen finden über die Streetliga den Zugang in den organisierten Vereinssport. Die Verantwortlichen kümmern sich zudem um Flüchtlinge. In der Nähe mehrerer Flüchtlingseinrichtungen werden offene Fußballtreffs organisiert. Über 45 Flüchtlinge spielen in der Streetliga mit.

Das Straßenfußball-Projekt hatte zum Jahresbeginn den ersten Platz des landesweiten Ideenwettbewerbes „Sport und Integration“ des LandesSportBundes Niedersachsen gewonnen.

