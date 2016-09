Tanzen mit dem Herrn der Ringe

Das GOP setzt neue „Impulse“ – ganz ohne Moderation, aber mit viel Trommelwirbel

Vorsicht. Es könnte lauter werden. Zu Beginn der neuen GOP-Show „Impulse“ werden die Besucher darauf hingewiesen, dass das Servicepersonal im Zweifelsfall Ohrenstöpsel für diejenigen bereit hält, die ein wenig geräuschempfindlich sind. Der Grund erschließt sich indes erst auf den zweiten Blick: Was zunächst so aussieht wie eine überdimensionierte 70er-Jahre-Tapete, sind Trommeln, die senkrecht in Wände eingelassen sind und die wie unterschiedlich große Kreise aussehen. Sie dominieren das Bühnenbild.

Sie geben der Show den Takt vor, die so ganz anders als herkömmliche Varieté-Abende daher kommt. Es gibt keine Moderation, keine Ansager, sondern vielmehr ein Team an Künstlern, die sich neben ihrer ganz persönlichen Körperkunst wie Artistik, Jonglage oder auch Kontorsion dem Rhythmus und dem Tanz hingeben. Sie greifen zu den Drumsticks, klettern die Wände hoch und geben einander den Takt vor. Sie tanzen miteinander und umeinander – oder auch wie Robert James Webber mit einem Besen. Er zaubert damit lyrische Momente voller Blues herbei. Der Besen wird zum Tanzpartner, der Hut sein Kollege. Am Chinesischen Mast beweist der US-Amerikaner, dass sich längst nicht nur sehr zierliche Frauen an der senkrechten Stange elegant und kraftvoll bewegen können. Doch er ist nicht der Einzige, der die Welt im GOP an diesem Abend ein wenig umdreht und vermeintliche Gesetze des Varietélebens aufhebt.

Wenn Daniel Sullivan beispielsweise zu seinen Hula Hoop-Reifen greift, hat das gar nichts Mädchenhaftes. Er lässt die Reifen beispielsweise nicht nur um Arme und Beine kreisen, sondern auch um seine eigene Nase. Er ist aber nicht nur an diesem Abend der Herr der Ringe, sondern auch ein Meister des Tanzes. Wer einst von Riverdance begeistert war, wird seinen irischen Stepptanz-Auftritt im Wettbewerb mit dem Percussionisten Johnny Kay lieben.

Keine Frage: Die Männer sind an diesem Abend das starke Geschlecht – auch weil sie weibliche Show-Domänen mit einer Leichtigkeit und Witz neu interpretieren. Sie geben bemerkenswerte Impulse.

Jimmy Gonzales beispielsweise jongliert mit Ton (oder ist es Teig?), was den Vorteil hat, dass er die Anzahl seiner Bälle einfach aus einem Klumpen herausnehmen oder wieder hinzufügen kann. Dennis MacDao ist der Einzige in der Show, der sich ausschließlich dem Tanz widmet. Katharina Lebedew ist Handstandakrobatin, Erika Nguyen ist Luftakrobatin und zeigt im Ring über dem Bühnenboden ihr Können. Chris und Felice sind ein Paar, das ursprünglich aus dem Hochleistungssport kommt. Ihre Partner-Akrobatik könnte auch Liebhaber moderner Tanztheater-Inszenierungen begeistern. Und wenn Felice alleine auf einem Rondell tanzt und sich verbiegt, sieht sie tatsächlich aus wie eine Prinzessin auf der Spieluhr, die irgendwann einfach aus dem engen Spieluhr-Rahmen ausbricht und ihren eigenen Impulsen nachgibt.

Die neue GOP-Show „Impulse“ läuft noch bis zum 13. November. Tickets gibt es unter der Hotline (0511) 30 18 67 10 oder unter

❱❱ www.variete.de

Heike Schmidt