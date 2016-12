Turnen – die ganz klassische Sportart

Der Nordstädter Turnverein 09 bietet ein vielseitiges und abwechslungsreiches Angebot für Kinder, Erwachsene und Senioren

Die Turnsparte ist zwar die älteste Sparte im Nordstädter Turnverein 09 (NTV 09), aber sicherlich nicht antiquiert. Sie ist die Sparte im Verein, die sich in den letzten Jahren immer wieder erneuert hat und an die veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse im Sport angepasst hat. Wo in den 60ger Jahren noch im Turnanzug und mit Reifen „geturnt“ wurde, sorgen heute ambitionierte und lizenzierte Übungsleiterinnen dafür, dass die Sporttreibenden mit modernen und zeitgemäßen Übungen ihren Körper fit halten können.

Stolz sind die NTVer auf das seit Jahren sehr gut frequentierte Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen. „Mit Schnitzeljagd, Parcourturnen und Kinderolympiade lernen die Kinder den eigenen Körper in Bewegung kennen“, erklärt die Übungsleiterin Anthea Günther. „Begeistert sind natürlich die Jungen von dem männlichen Übungsleiter Felix Döring, der seit Oktober die Übungsleiterinnen im Kinderturnen unterstützt,“ so Günther, „er fungiert durchaus als Vorbild und Ansprechpartner.“

Um den Kindern, die aus dem Kinderturnalter herausgewachsen sind, auch im Verein weiterhin Sport bieten zu können, ist vor drei Jahren das Abenteuerturnen hinzugekommen. Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren haben hier die Möglichkeit, sich in aufgebauten Spiellandschaften auszutoben und ihren Teamgeist zu entdecken. Koordinationsübungen gehören genau wie Gleichgewichtsübungen zum Programm.

Und für die Erwachsenen hat der engagierte Vorstand mit Unterstützung der Spartenleitung von Andrea Döring und Petra Horstmann das Angebot so ausgebaut, dass hier jeder Interessierte seine Sportart finden kann.

Wer seine Körperbewegung verbessern und seine Kraft und Ausdauer steigern möchte, findet bei der „Bauch/Beine/Po-Stunde“ genau das richtige Angebot. Das Erlernen von Basiselementen und Kräftigungs- und Ausdauerübungen steht im Fokus und nach moderner Musik sorgt die Übungsleiterin dafür, dass sich nach einer Stunde Sport alle etwas agiler fühlen.

Wer allerdings mehr Power braucht, der sollte das „Powerworkout“ des NTV nicht versäumen. In 45 Minuten kommen die Teilnehmer schnell ins Schwitzen und können ordentlich Fett verbrennen. Wer dann immer noch nicht genug hat, nimmt im Anschluss an dem klassischen Geräteturnen teil, bei dem mit allen Sportgeräten gearbeitet wird, die der Geräteraum hergibt. „Unser Geräteturnen ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet,“ ergänzt Günther.

„Step & Bodytone“ kann in einem weiteren Angebot ausprobiert werden. Mit Hilfe eines Steps und dem Aufbau einer perfekt abgestimmten Choreografie ist es das optimale Training, um die Ausdauer zu verbessern und den Fettpolstern an den Kragen zu gehen. Die professionelle Übungsleiterin Gabi Engmann erklärt: „Eine Herausforderung für unser Herz-Kreislaufsystem und unsere Koordination. Power und Verbrennung auf Hochtouren.“ Dieses Sportangebot ist speziell für Frauen und Fitnesseinsteiger konzipiert und verbessert durch spezielle Übungen aus Pilates- und Faszientraining die Stabilität und die Beweglichkeit.

Wer lieber die innere Ruhe sucht, aber dennoch Sport treiben möchte, der ist im Yogakurs richtig aufgehoben. Mit Atemtechniken und Körperübungen können Einsteiger und Profis hier den Alltag hinter sich lassen und entspannen.

Aber auch für die Generation in der zweiten Lebenshälfte bietet der NTV reichlich Sport an. In der Rückenschule bewegen sich die Senioren gelenkschonend und altersgerecht, liebevoll angeleitet durch eine lizenzierte Übungsleiterin.

„Von Großem Vorteil ist“, so Spartenleiterin Andrea Döring, „dass die Sportangebote für Erwachsene auch für Nichtmitglieder angeboten werden. Mit der NTV 10-er Karte haben Interessierte die Möglichkeit, unsere Sportangebote kennenzulernen und zu nutzen. Im Kinderturnbereich bieten wir zwei bis drei Schnupperstunden an, bevor man sich zu einer Mitgliedschaft entscheiden muss.“ Zum Schluss fügt Döring hinzu, dass alle Angebote sowohl von Frau und Mann genutzt werden können. r/ck

Das ist der NTV 09

Miteinander, Füreinander, sportlich aktiv in Hannovers Nordstadt. – Das ist der Leitsatz des NTV. In den aktiven Sparten Korbball, Modern Dance, Petanque und Turnen nehmen knapp 300 Mitglieder das Sportangebot wahr. Die eigene Sportanlage befindet sich am Rübekamp 50 in Hannover-Hainholz. Die Hallen-Sportangebote finden in Turnhallen in der Nordstadt, in Hainholz, in der List und in Stadtmitte statt. Die erste Vorsitzende Natascha Evers ist erreichbar unter 1.vorsitz@ntv09.de. Weitere Informationen zum Angebot der Turnsparte und zu Mitgliedsbeiträgen sowie der 10-er Karte finden sich unter

❱❱ www.ntn09.de