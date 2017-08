Volleyball-Stars schlagen in Hannover auf

Am 8. Oktober in der TUI Arena: Beim Supercup geht es um den ersten Titel der neuen Saison!

Ganz Deutschland freut sich auf das erste Volleyball-Highlight der Saison – und die Landeshauptstadt Niedersachsens ist erstmals der Ort des Geschehens. Am 8. Oktober findet der Volleyball Supercup 2017 in Hannover statt. Dabei treffen bei den Frauen und bei den Männern der Deutsche Meister und der Pokalsieger aufeinander.

In der TUI Arena erwarten die Fans also zwei Top-Duelle: Bei den Frauen spielt der SSC Palmberg Schwerin gegen den Allianz MTV Stuttgart, im Duell der Männer stehen sich die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen gegenüber.

Wie bei der Supercup-Premiere 2016 in Berlin wird es aufgrund der Zusammenarbeit zwischen der Volleyball Bundesliga (VBL) und 7Sports einen großartigen Showact geben: Tay Schmedtmann, Gewinner der sechsten The Voice of Germany-Staffel, wird in Hannover für die musikalischen Highlights der Veranstaltung sorgen.

Mit dem Song „Starke Schulter“ von Julian le Play sang sich der gelernte Bürokaufmann in den „Blind Auditions“ von The Voice of Germany in die Herzen aller vier Juroren. Er schloss sich dem Team von Andreas Bourani an und mauserte sich schon in der ersten Liveshow zum Publikumsliebling.

„Die Veranstaltung hat es im Vorjahr auf Anhieb in die Riege der Volleyball-Highlights geschafft“, weiß Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga, „und Tay Schmedtmann ist ein cooler Typ, der hervorragend zu uns passt“. Die Erfolgsgeschichte wird in der Sportstadt Hannover in der TUI Arena fortgeschrieben.

Alle Informationen rund um das Event auf

www.vbl-supercup.de.

Eintrittskarten sind ab sofort bei www.ticketmaster.de (Tickethotline (01806) 9 99 00 00*) oder www.eventim.de, Hotline (01806) 57 00 70* erhältlich. *0,20 Euro/Verbindung aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz