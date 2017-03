Wenn das große Kribbeln beginnt

Handball-Länderspiel der Juniorinnen: Nachwuchstalent Isabelle Dölle ist dabei

Spätestens wenn Isabelle Dölle am kommenden Freitag (10. März) die Misburger Sporthalle betritt, beginnt das Kribbeln. Zum ersten Mal wird das 18-jährige Talent der HSG Hannover mit den deutschen Juniorinnen ein Handball-Länderspiel vor heimischer Kulisse bestreiten.

Im Rahmen des Vier-Länder-Turniers zur Vorbereitung auf die EM-Qualifikation am 17. und 19. März in Regensburg treffen die U 19-Mädchen auf Portugal. „Ich freue mich total darauf“, sagt Isabelle und ihre Stimme überschlägt sich fast dabei.

Für Badenstedts Trainer Florian Marotzke ist die Nominierung seines Schützlings „der Lohn für die harte Arbeit der vergangenen beiden Jahre.“ Obwohl noch A-Jugendliche hat sich die Rückraumspielerin ihren Stammplatz im Badenstedter Zweitligateam erkämpft. Oft schauen die gegnerischen Torhüterinnen nur hinterher, wenn „Isi“ die Bälle mit ihrem starken linken Arm in die Maschen setzt. Das Spielverständnis und die Abschlussstärke haben der Badenstedterin einen festen Platz im Nationalteam eingebracht. Isabelle Dölle zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Frauenhandball. Die Schülerin des Humboldt-Gymnasiums bleibt bescheiden: „Unser Team ist neu. Erstmal sehen wie es läuft.“ Seit Montag bereitet sich die Mannschaft in der Sportschule Kaiserau vor. „Wir harmonieren sehr gut miteinander“, beschreibt Isabelle Dölle ihre bisherigen Eindrücke.

Viele Handballexperten sehen in der Badenstedterin eine kommende A-Nationalspielerin. „Das ist ja noch so weit weg“, wiegelt Isabelle Dölle ab. Die Augen blitzen auf: „Aber natürlich ist das mein großer Traum.“

Erstmal zählt aber am Freitag der Sieg gegen Portugal. Weiter geht es am Sonnabend (18.30 Uhr) in Emmerthal gegen Spanien und zum Abschluss trifft Deutschland am Sonntag (15.30 Uhr) in Celle auf Frankreich.