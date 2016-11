Fußball-Bezirksliga: TSV Bemerode-Coach Martin Becker ist gegen eine Bezahlung von Spielern

Martin Becker ist seit 1988 im TSV Bemerode aktiv – zunächst als Jugendspieler, später als Nachwuchstrainer, Jugendleiter, Herrentrainer und Spartenleiter. Der 34-Jährige ist Immobilienkaufmann und ist mit Amanda Bode, Kapitänin der Bemeroder Frauenmannschaft, liiert. Er spricht im Interview über das besondere Konzept des TSV, die bisherige Saison und den letzten Gegner des Jahres, Stern Misburg.

Herr Becker, Sie haben 1988 in der F-Jugend beim TSV Bemerode als Spieler angefangen, sind inzwischen Fußball-Abteilungsleiter und Trainer der ersten Herren. Was ist das Besondere am Verein, das Sie so anzieht?

Ich habe zwar zwei Jahre als A-Jugendlicher im Herrenbereich beim TSV Kirchrode gespielt, aber in der Zeit auch schon die Jugend in Bemerode trainiert. Wirklich weg war ich wirklich nie. Ich schätze das familiäre Umfeld. Man kennt sich, man schätzt sich. Es gibt mit allen anderen Abteilungen einen guten Austausch. Außerdem wurde es mir wohl in die Wiege gelegt, denn mein Vater war auch viele Jahre im Verein tätig, ich kann deshalb nichts dafür (lacht).

Sie stehen in der Bezirksliga auf Platz drei – und das mit einem besonderen Konzept …

Das stimmt, denn bei uns bekommt kein Spieler Geld bezahlt. Im Gegenteil, sie zahlen alle ihren Vereinsbeitrag. Das ist uns ganz wichtig.

Wie schaffen Sie es dennoch, Spieler für sich zu gewinnen?

Wir setzen auf den Wohlfühlfaktor. Hier herrscht ein Solidarsystem, jeder Spieler soll sich mit dem Verein identifizieren. Er soll gerne für Bemerode spielen und nicht des Geldes wegen. Wir holen viele ehemalige Bemeroder Jugendspieler später wieder zurück. Daniel Wiese hat seine Fußballkarriere hier begonnen und er hat einfach Spaß am Fußball. Ein Spieler hat mal zu mir gesagt, dass Bemerode der erste Verein sei, in dem er Beitrag zahlen muss und kein Geld bekommt. Und trotzdem fühle er sich wohl. Das ist doch auch eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Fußball ist für uns ein Hobby. Wer Geld verdienen will, muss es woanders versuchen.

Sie sind ganz schlecht in die Saison gestartet und hatten auch noch einen Weggang mit dem Mit-Cheftrainer Halil Büyüktopuk zu verkraften. Wie haben Sie dann die Kurve gekriegt?

Wir hatten nur sieben Punkte nach sieben Spielen. Am sechsten Spieltag ist dann Halil, der eigentlich zur nächsten Saison neuer Cheftrainer werden sollte, zu Arminia gegangen. Den Schritt kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Plötzlich lief es dann einfach. Die Jungs hatten verinnerlicht, dass sie zu viele Tore kassieren und dass wir kompakt stehen müssen. Wir hatten das immer wieder angesprochen und dann hat es gefruchtet.

Was muss denn im Spielerischen noch besser werden?

Das Umschaltspiel nach Ball­eroberung klappt schon hervorragend, da sind wir richtig stark. Aber das Umschaltspiel nach einem Ballverlust gilt es weiterhin zu verbessern. Unser Pressing ist auch noch nicht so, wie ich es mir vorstelle.

Wo führt der Weg des TSV mittelfristig hin?

Wir hatten für diese Saison als Ziel ausgegeben, erneut den Klassenerhalt zu schaffen und uns sportlich weiterzuentwickeln. Das ist uns schon sehr gut geglückt. Natürlich wäre ein Aufstieg in die Landesliga ein Traum. Aber ich weiß nicht, ob es mit unseren Voraussetzungen wirklich gelingen kann. Wir würden es aber zumindest wagen und notfalls den sportlichen Abstieg in den Bezirk in Kauf nehmen. Geld nehmen wir für Spieler nicht in die Hand.

Bis zur Winterpause haben Sie noch zwei Spiele vor sich. Zunächst beim Mellendorfer TV und dann am 4. Dezember ab 14 Uhr das Derby gegen Stern Misburg. Wie schätzen Sie den FC ein?

Im Pokal hatten wir knapp gegen sie verloren, in der Liga glücklich 2:1 gewonnen. In beiden Spielen war Misburg spielerisch deutlich besser. So, wie ich sie wahrgenommen habe, müssten sie unter den Top drei stehen. Sie haben eine gute Truppe und allein mit Denis Wolf einen starken Spieler, sind aber hinter ihren Erwartungen zurück.

Sie sind ja das genaue Gegenteil von dem, was man über Misburg sagt – ein Team, das mit Geld nach oben will. Wie sehen Sie das?

Ich kehre vor meiner eigenen Haustür. Ich versuche mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Auf dem Weg zum Erfolg gibt es viele Wege, die man als Trainer oder Vorstand wählen kann, ich stehe für Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und für den Einsatz unserer Jugendspieler. Ich kann auch bei Misserfolg gut schlafen, denn ich weiß, dass mein Verein auch für die Zukunft gut aufgestellt ist und nicht, weil uns das Geld für Spieler am Leben hält.

Interview: Mark Bode