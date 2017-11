Bahnhofstraße soll diese Woche fertig werden

Zweiter Bauabschnitt von Volkers Hof bis zur Osterstraße soll im Dezember starten, wenn das Wetter mitspielt

Barsinghausen. Gut sieben Wochen später als ursprünglich geplant werden die Sanierungsarbeiten im ersten Bauabschnitt der Bahnhofstraße wohl Ende der kommenden Woche abgeschlossen sein.

Rajeh Romhein vom Fachdienst Tiefbau der Stadt spricht trotzdem von einem erfolgreichen Verlauf: „Vieles kann im Vorfeld nicht exakt geplant werden. So gesehen sind die Arbeiten gut verlaufen.“

Asphalt kommt am Donnerstag

Noch sind einige Pflasterarbeiten – vom sozialen Kaufhaus bis Höhe Einmündung Volkers Hof sowie einige Anpassungen der Grundstückszufahrten – und das Asphaltieren der Fahrbahn zu erledigen.

Das Auftragen der Asphaltdecke soll am Donnerstag und Freitag kommender Woche geschehen. „Wenn das Wetter mitspielt“, schränkt Romhein ein. Der städtische Straßenbauexperte hofft, dass diese Arbeiten dann vor Beginn des nächsten Wochenendes abgeschlossen sind. „Wir haben ein paar böse Überraschungen erlebt“, erklärt Romhein die mehrwöchige Verzögerung. Zum einen hätten die teils sehr ergiebigen Niederschläge im Sommer den Tiefbau immer wieder zum Erliegen gebracht. „Und dann hatten wir mit der Sanierung der Kanäle, den Hausanschlüssen und dem Verlegen der zahlreichen Versorgungsleitungen mehr zu tun als erwartet“, erläutert Romhein. „Aber das ist normal.“

Stadt vergibt Aufträge

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt von Höhe Volkers Hof bis zur Osterstraße können nach Einschätzung des städtischen Straßenbauexperten Anfang Dezember beginnen. Noch seien die Aufträge an die Bauunternehmen nicht vergeben. Mit Eingang des Zuschlags hätten diese anschließend zwölf Tage Zeit, mit den ersten Arbeiten zu beginnen.

Zentraler Punkt im nächsten Bauabschnitt ist nach Romheins Worten das Versetzen der Bushaltestelle Am Kaiserhof um etwa 15 Meter in Richtung Volkers Hof sowie die Schaffung einer neuen Haltestelle inklusive Wartehäuschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite kurz vor der Einmündung der Osterstraße. „Im Vergleich zum ersten Bauabschnitt rechnen wir bei den Tiefbauarbeiten mit einem deutlich höheren Aufwand“, sagt Romhein. Daher plane die Stadt mit einer Dauer der Arbeiten bis zur Fertigstellung des Abschnitts von etwa 120 Arbeitstagen.

Quelle: Mirko Haendel

Komplettsperrung angekündigt

Das wäre Mitte bis Ende April. „Die Bahnhofstraße muss in dem Teilabschnitt wohl komplett gesperrt werden“, kündigt Romhein an. Die Verwaltung will die Anwohner rechtzeitig vor Baubeginn mit Wurfsendungen über den Bauverlauf informieren.

Zudem soll es wie bereits während der Bauarbeiten im ersten Abschnitt wieder wöchentlich stattfindende Baubesprechungen und Baustellenbegehungen geben, an denen Interessierte teilnehmen können. bass