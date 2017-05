Bahnhofstraße wird ab 15. Mai saniert

Vollsperrung zwischen Poststraße und Volkers Hof

Der Ausbau der Barsinghäuser Bahnhofstraße zwischen der Kreuzung Poststraße und Volkers Hof beginnt am Montag, 15. Mai. Dies führt zu Einschränkungen im Straßenverkehr bis hin zur Vollsperrung. Am Montag und Dienstag wird die Baustelle zunächst eingerichtet, die Vollsperrung erfolgt dann am Mittwoch, 17. Mai, in den Morgenstunden Die Vollsperrung erstreckt sich zunächst auf den Bereich zwischen den Hausnnummer 14 und 16, da hier mit der Erneuerung des Regenwasserkanals begonnen wird. Im Verlauf der Baumaßnahme wird die Vollsperrung in Richtung Volkers Hof ausgeweitet.

Laut Barsinghäuser Verwaltung wird der Fußgängerverkehr für die Dauer der Bauzeit gewährleistet sein. Auch der Fahrzeugverkehr zu den anliegenden Grundstücken wird im Rahmen der technischen Erfordernisse möglich sein. Die Parkmöglichkeiten für Kunden der Geschäfte sollen, so lange es möglich ist, aufrechterhalten bleiben. Der Busverkehr wird über die Breite Straße und Volkers Hof umgeleitet werden.

Als Fertigstellungstermin für den ersten Bauabschnitt nennt die Verwaltung Ende September/Anfang Oktober 2017. bass