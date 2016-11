Barsinghäuser spenden so viel wie nie

Rewe-Markt übergibt 360 Spendentüten an die Barsinghäuser Tafel

Barsinghausen. Die Barsinghäuser sind immer spendabler – das lässt zumindest das Ergebnis der aktuellen Spendenaktion im Rewe-Markt am Reihekamp vermuten. Unter dem Motto „Gemeinsam Teller füllen“ hat der Handelskonzern bundesweit seine Kunden dazu aufgerufen, in seinen Märkten Spendentüten für je 5 Euro für die örtliche Tafel zu kaufen. In Barsinghausen kam es zu einem neuen Spendenrekord.

Hatte Inhaber Thorsten Krause im Jahr 2014 nach der gleichen Aktion in seinem Rewe-Markt noch 100 Tüten und 2015 bereits über 200 Tüten an die Barsinghäuser Tafel übergeben, so konnte er am Freitag eine freudige Nachricht vermelden: „Unsere Kunden haben diesmal 360 Tüten gekauft.“

Die Aktion lief über 14 Tage, an vier Tagen waren Mitarbeiter der Tafel vor Ort und baten die Kunden zu spenden. „Das hat offensichtlich gewirkt. Es ist enorm, wie viel die Barsinghäuser gegeben haben. Da können wir nur danke sagen“, freute sich Tafel-Mitarbeiterin Marion Meents.

Die Tüten waren gefüllt mit Ravioli, Spaghetti, Ketchup, Milchreis, Konfitüre, Tee und Keksen. Diese Produkte können nun in den nächsten Wochen an die Kunden der Tafel ausgegeben werden. „Das sind alles haltbare Produkte, die für uns immer sehr wichtig sind“, erklärte Heidi Rogge von der Tafel. Insbesondere im Januar und Februar komme es erfahrungsgemäß zu Engpässen bei den frischen Lebensmitteln, da die Supermärkte dann aufgrund von Inventurmaßnahmen weniger Frischwaren bevorrateten.

Auch Krause zeigte sich von dem Ergebnis der Spendenaktion sehr angetan und legte noch etwas oben drauf. Er überreichte den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel 200 wiederverwendbare Rewe-Einkaufsbeutel mit Barsinghausen-Aufdruck. „Damit die Leute ihre Lebensmittel auch nach Hause transportieren können“, erklärte er.

Die Barsinghäuser Tafel versorgt in Barsinghausen und Wennigsen derzeit insgesamt etwa 200 Bedarfsgemeinschaften. Auch in Gehrden hat die Tafel eine Ausgabestelle und bedient dort circa 80 Gemeinschaften. bass