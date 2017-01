Tobias Zak darf an die Torwand

Der Kirchdorfer Torjäger gewinnt das Voting bei Fussball.de und ist am Sonnabend im ZDF Sportstudio

Es hat wirklich geklappt:Tobias Zak hat das Voting auf der Fußballplattform Fussball.de gewonnen und ist am Sonnabend, 21. Januar, zu Gast im ZDF Sportstudio. Dort wird der 26-Jährige höchstwahrscheinlich gegen den Gast des Abend, Max Eberl, Manager bei Borussia Mönchengladbach, an der Torwand antreten. Und dann heißt es „drei unten drei oben“. „Es ist ein Traum von mir, einmal im Sportstudio dabei zu sein“, sagt der TSV-Stürmer, der in der laufenden Saison bereits elf Treffer für den Kreisligisten aus Kirchdorf erzielt hat.

Tobias Zak hatte im Oktober 2016 im Ligaspiel gegen die SG Bredenbeck beim Stand von 3:3 in der 93. Spielminute ein sehr sehenswertes Tor erzielt, als er aus fast 25 Metern den Ball aus der Luft zum 4:3-Endstand direkt in den Torwinkel setzte. Glücklicherweise hatte ein Vereinsfreund die Szene gefilmt, die Zak später bei Fussball.de hochlud und somit am Voting teilnahm. Zak erhielt mit 223 Votings 53 Prozent der abgegebenen Stimmen und gewann so vor seinen Konkurrenten Grzegorz Podolczak (I. SC Göttingen 05) und Steven Diehl (SGK Bad Homburg).

Tobias Zak ist 26 Jahre alt und wechselte im Winter 2014 zum TSV Kirchdorf. Das Kicken hat der Stürmer unter anderem bei Basche United gelernt. Später spielte Zak in die Oberliga beim FC Oberlausitz Neugersdorf, wo er zusammen mit dem ehemaligen 96-Publikumsliebling Jiri Staijner kicken durfte. Anschließend wechselte er über den FC Eschwege (Landesliga) nach Kirchdorf. Hier hat Zak in der laufenden Saison mit 1147 Minuten die längste Einsatzzeit. Zudem steht er in der internen Torjägerliste mit elf Treffern hinter Marian Bade (13) auf Rang zwei.

Das aktuelle Sportstudio wird ab 23 Uhr übertragen und moderiert von Jochen Breyer