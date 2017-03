Die Wölfe sind klarer Favorit

Jetzt sind die Rugby-Wölfe des TSV Egestorf perfekt eingekleidet und können am Sonntag beim eigenen Turnier die Gästemannschaften gebührend empfangen.

Turnier des Egestorfer Rugby-Nachwuchses am Sonntag

Rugby. Die Egestorfer Wölfe sind wieder auf der Jagd – nach Siegen. Die äußert erfolgreichen Rugby-Talente des TSV Egestorf sind am kommenden Sonntag, 2. April Gastgeber für ein Turnier der Altersklassen U 6 bis U 10. Am Kräftemessen auf der TSV-Sportanlage An der Ammerke von 10 bis 13 Uhr nehmen Mannschaften aus Hannover und Wiedenbrück teil.

Die Egestorfer sind in der U 8-Klasse klarer Favorit. Sie sind seit nunmehr 52 (1) Spielen ungeschlagen und bringen entsprechend das nötige Selbstvertrauen auf den Platz. Schwerer wird es wohl für die U 6 und U 10 des Vereins. Sie sind laut Trainerin Steffi Grothe zwar in einer sehr guten Verfassung, spielen aber eben auch erst seit kurzer Zeit in der neuen Altersklasse. „Es ist immer schwer, gegen Gegner anzutreten, die uns ein Jahr voraus sind“, glaubt Grothe.

Doch motiviert dürften Egestorfs Rugby-Hoffnungen allesamt sein. Seit einigen Tagen tragen alle 20 Spielerinnen und Spieler der Wölfe schicke rote Trainingsjacken, versehen mit dem Sponsoren-Logo der Stadtsparkasse Barsinghausen. bass