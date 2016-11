Besuchsdienst hilft einsamen Senioren

Ehrenamtliche wollen Angebot für ältere Bürger ausbauen und bitten Angehörige um Kontaktaufnahme

Alte Menschen sind medizinisch zumeist gut versorgt. Was ihnen jedoch viel zu häufig fehlt, ist der über die Pflege hinaus gehende zwischenmenschliche Kontakt. – Personen, die ihnen zuhören und mit ihnen über Alltägliches und Vergangenes sprechen. Der Besuchsdienst des Seniorenbüros der Stadt Barsinghausen hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Defizit ein wenig zu mindern. Vor wenigen Tagen trafen sich die Mitglieder des Besuchsdienst, um Erfahrungen auszutauschen und Bilanz für das Jahr 2016 zu ziehen.

Derzeit engagieren sich 14 Frauen und ein Mann ehrenamtlich und kümmern sich in ihrer Freizeit um ältere Menschen, die einsam leben und kaum noch soziale Kontakte pflegen. Einige der Mitarbeiter sind bereits seit vielen Jahren dabei. Sie besuchen die älteren Menschen in Alten- und Pflegeheimen, einige auch zuhause in ihren eigenen vier Wänden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sollten wenigstens zwei Stunden im Monat für ihre Tätigkeit investieren. Die meisten Mitglieder des aktuellen Teams sind jedoch deutlich häufiger bei „ihren“ Senioren. Eva Reinecke ist seit elf Jahren für den Besuchsdienst tätig – mittlerweile fast täglich. Sie sagt: „Was soll ich den ganzen Tag in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen? Vorlesen, reden, Spaziergänge – es ist so wenig, was wir machen, und dafür erhalten wir so viel Dankbarkeit.“

Gudrun Werner besucht regelmäßig eine demente Dame und ist laut eigenen Angaben immer wieder erstaunt, was man im Gespräch bei den Personen anregen könne. „Plötzlich erinnern sie sich an Dinge aus ihrer Jugend.“ Werner betont, dass auch die Mitarbeiter von ihrer Tätigkeit profitieren: „Ich gehe immer erfüllt nach Hause.“

Manchmal entstünden während der regelmäßigen Besuche, bei den gemeinsamen Spaziergängen oder Ausflügen auch freundschaftliche Beziehungen, sagt Dieter Hungerecker. „Wenn dann einer der Senioren verstirbt, ist das auch für uns nicht einfach.“ Doch die Helfer hielten Kontakt untereinander und tauschten so ihre Erfahrungen aus.

Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Helfer konstant geblieben. Es gebe neue Mitarbeiter, doch mussten einige Personen – zumeist jüngere – ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufgrund beruflicher Verpflichtungen wieder aufgeben, sagt Hungerecker. „Wir hatten sogar mal einen Chinesen im Team. Der hat die Zeit genutzt, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Jetzt studiert er.“

Hungerecker hält den Kontakt zu den Alten- und Pflegeheimen. Besteht Bedarf vermittelt er den Senioren eine Besuchsperson. Schwieriger ist dies, wenn die Senioren zuhause leben. „Im häuslichen Bereich gibt es reichlich vereinsamte Menschen“, weiß Bianka Pardey. Sie arbeitet seit vier Jahren für den Besuchsdienst und glaubt, viele Senioren oder ihre Angehörigen trauten sich nicht, den Besuchsdienst zu kontaktieren.

So nutzt Hungerecker das Treffen für einen doppelten Aufruf: Wir freuen uns immer über weitere Helfer. Senioren im häuslichen Bereich oder deren Angehörige bitten wir, sich im Bedarfsfall bei uns zu melden, ansonsten haben wir kaum Möglichkeiten, den Kontakt herzustellen.“

Der Besuchsdienst für Senioren in Barsinghausen ist telefonisch erreichbar unter den Nummer (05105) 774 23 01 und (0 51 05) 8 34 74. Informationsflyer sind erhältlich im Seniorenbüro der Stadt am Deisterplatz 2. bass