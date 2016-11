Bewährtes trifft auf Neues

in Barsinghausen

Das „Gasthaus zur Schweiz“ hat einen neuen Inhaber und frische Ideen

Barsinghausen. Am 18. November begrüßt Sie ein neues Team unter der Leitung von Jörg Mangelsen, Geschäftsführer des Werbeunternehmens Concepttec in Barsinghausen und ehemaliger Fußballer aus der Region, zur großen Eröffnung in den Räumlichkeiten des gutbürgerlichen „Gasthauses zur Schweiz“. Unter dem Motto „Altbewährtes trifft auf neue Konzepte“ wurde das Angebot um besondere Aktionen und saisonale Spezialitäten erweitert, wie zum Beispiel den sonntäglichen Frühschoppen oder das „Dienstabschlussbier“ – eine spezielle Happy Hour für Feierabend-Genießer. Zudem gibt es weiterhin das Brathähnchen mit der traditionellen Krüger-Marinade und die bekannten Grünkohlwanderungen.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gibt es ein Viergang-Menü und an Silvester eine „All in“-Party. Weitere Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen werden auch auf der Webseite www.gasthaus-zur-schweiz.de bekannt gegeben.

Das Gasthaus bietet Platz für bis zu 70 Personen. Die gemütlich gestalteten Clubräume (bis 30 Personen) sind der ideale Ort für Feiern und Events jeder Art.

Reservierungen von Tischen, Clubräumen oder auch des ganzen Lokals sind per Telefon unter (0 51 05) 14 15 (9 bis 16 Uhr) und per Mail an

reservierung@gasthaus-zur-schweiz.de möglich. red

❱❱ Gasthaus zur Schweiz

Otto-Backhaus-Straße 13

30890 Barsinghausen

Telefon: (0 51 05) 14 15

E-Mail: reservierung@gasthaus-zur-schweiz.de

Web: www.gasthaus-zur-schweiz.de