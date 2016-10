Darauf stoßen wir an!

Das China Restaurant „Nihao“ in Barsinghausen feiert seinen sechsten Geburtstag

„Nihao“ heißt auf Chinesisch „Guten Tag“. Seit 2010 begrüßt das Ehepaar Chu Yun Cheng und Yong Ping Wu die Gäste ihres gleichnamigen China Restaurants an der Egestorfer Straße mit diesen Worten. Jetzt feiert das „Nihao“ seinen sechsten Geburtstag und lädt die Freunde der chinesisch-mongolischen Küche ein, mit ihnen anzustoßen.

Das Restaurant an der Egestorfer Straße 22 ist weithin beliebt wegen seiner leckeren Buffets. Hier kann man sich aus vielen schmackhaften Köstlichkeiten sein Mittagessen zusammenstellen. In den Abendstunden sowie an Sonn- und Feiertagen werden die Speisen durch mongolisches Barbecue und ein asiatisches Live-Koch-Buffet ergänzt. So können die Gäste sogar dem Koch beim Zubereiten der Speisen über die Schulter schauen.

Doch auch das Speisen á la carte ist bei Nihao ein wahres Vergnügen. Von Spezialitäten, serviert auf heißer Gusseisenplatte über vegetarische Gerichte bis zu verschiedenen Kindergerichten – hier bleibt kein Wunsch unerfüllt.

Anlässlich des sechsten Nihao-Geburtstags erhält jeder Gast noch bis Sonntag, 16. Oktober, ein Getränk (Bier/Cola/Fanta/Mineralwasser 0,3 l) gratis zu seiner Bestellung. bass