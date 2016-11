Das Weihnachtsdorf öffnet am Freitag

IG und Marketingverein arbeiten zusammen

Am kommenden Freitag ist es soweit: Um 16 Uhr eröffnet Bürgermeister Marc Lahmann offiziell das Weihnachtsdorf am Thie. Spätestens dann dürfte jedem Barsinghäuser klar sein, dass die Adventszeit begonnen hat.

Im Jahr 2008 gründete sich die Interessengemeinschaft (IG) Weihnachtsdorf, die seitdem jedes Jahr wieder ihr kleines Hüttendorf am Thie errichtet und dort den Besuchern die vier Wochen bis Heilig Abend täglich einen zentralen und festlichen Treffpunkt bietet. Auch diesmal arbeitete die IG eng mit dem Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen zusammen, um die beliebte Attraktion auf die Beine zu stellen.

Insgesamt werden acht Holzhütten und zahlreiche Tannenbäume den Thie schmücken. Fleißige Helfer der IG sowie Mitglieder der Jugendfeuerwehr Barsinghausen haben bereits am vergangenen Wochenende unzählige Weihnachtsbäume in der Fußgängerzone aufgestellt und geschmückt. Die Hütten dienen als Verkaufsstände für Speisen und Getränke, kunsthandwerkliche Arbeiten. In dem kleinen Tannenwald dreht sich wieder ein Kinderkarussel, und natürlich darf auch die große Weihnachtspyramide als leuchtendes Wahrzeichen des Weihnachtsdorfs nicht fehlen. Sie wird sich am nördlichen Rand des Thie drehen.

Quelle: Mirko Haendel

„Eine festlich geschmückte Innenstadt dient dem Image der Stadt Barsinghausen mit seinen Gewerbetreibenden. Zudem freuen sich die Bürger über die besondere Atmosphäre“, erläutert Ulla Völkner. Die zweite IG-Vorsitzende hat die federführende Organisation des Dorfes nach mehreren Jahren von Kerstin Wölki übernommen. Wölki gab den IG-Vorsitz und damit auch die Verantwortung für das Dorf vor wenigen Wochen ab.

Das Team der IG Weihnachtsdorf hat wieder ein rundes Programm auf die Beine gestellt. Dazu gehören erneut die beliebten Skandinavien–Abende. Jeden Mittwoch verkauft die IG heißen Stremellachs und Beerenglühwein aus Skandinavien. Auch die Kinder werden nicht zu kurz kommen. So wird der Nikolaus zu Besuch kommen, Karin Dörner in ihrem Bücherhaus am Thie zur Märchenstunde einladen, die Drum-Piraten auftreten und der 58-köpfige Chor der Wilhelm-Stedler-Schule weihnachtliche Lieder darbieten. Gäste aus Barsinghausens ukrainischer Partnerstadt Kovel werden dem Weihnachtsdorf ebenfalls einen Besuch abstatten und landestypische Tänze und Lieder präsentieren.

An drei Tagen werden Barsinghäuser mit spanischen Wurzeln ein Buch über das Leben der Gastarbeiter in der Deisterstadt vorstellen. spanischstämm ehemalige spanische Gastarbeiter aus Barsinghausen.

Daneben bietet das Dorf erneut die Kulisse für die beiden großen Preisverlosungen am 3. Dezember ab 16 Uhr und am 17. Dezember ab 15 Uhr. Dann ermittelt der Stadtmarketingverein die Gewinner der Weihnachtsgänse und der Gutscheinpakete.

Das Weihnachtsdorf wird am Freitag, 25. November, um 16 Uhr eröffnet. Anschließend öffnet das Dorf bis zum 23. Dezember täglich in der Zeit von 14 bis 20 Uhr, sonnabends bereits von 11 bis 20 Uhr.