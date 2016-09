Faltenradio und Daumenkinos

Niedersächsische Musiktage im Zechensaal Barsinghausen

„Bilder, Töne, Emotionen“ heißt das Programm des Ensembles Faltenradio aus Österreich und des Künstlers Volker Gerling, das am morgigen Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr im Zechensaal im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung präsentiert wird.

Faltenradio, das sind die Klarinettisten Matthias Schorn, Alexander Neubauer, Alexander Maurer und Stefan Prommegger. Sie sind Solisten in der Wiener Philharmonie und der Wiener Symphonie. In ihrem Programm wandern sie zwischen musikalischen Welten, es reicht von Volksmusik bis zu Arrangements klassischer Musik, vom Jodler bis zu Anklängen an jüdische und arabische Musik. Weil Faltenradio die österreichische Bezeichnung für ein in der Volksmusik beliebtes diatonisches Knopfakkordeon ist, setzen sie das Instrument auch ein.

Volker Gerling ist Absolvent der Filmhochschule Babelsberg und seit 2002 ein Wanderer. Aus einem alten, hölzernen Küchentablett hat er sich einen Bauchladen gebaut, auf den sechs Daumenkinos passen. Vor dem Bauchladen hängt ein Schild: „Bitte besuchen Sie meine Wanderausstellung.“ Bei seinen Wanderungen fotografierte er die Menschen, denen er begegnete, und erschuf aus diesen Aufnahmen Daumenkinos – kleine Wunderwerke, in Echtzeit geblättert und projiziert –, mit denen er seit 2005 abendfüllende Programmen gestaltet. Er erzählt kuriose und berührende Geschichten von den porträtierten Menschen, über seine Gedanken zur Fotografie, zum Reisen und zum Leben.