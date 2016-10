Feiern Sie mit!

Trend Schmuck Werner bietet zum 10. Geburtstag heute und morgen 25 Prozent Rabatt auf den Einkauf

Barsinghausen. Trend Schmuck Werner, der Schmuck- und Uhrenfachmann aus dem City-Center in Barsinghausen, feiert seinen zehnten Geburtstag mit einem besonderen Angebot.

Seitdem Hans-Helmut Werner sein Geschäft am 1. Oktober 2006 eröffnet hat, ist es bei den Kunden bekannt und beliebt für seine große Auswahl an Uhren aller Art, seine hochwertigen Armbänder und das abwechslungsreiche Sortiment an Modeschmuck sowie Silber- und Goldketten. Ob Ringe, Perlenschmuck, Halsketten oder Ohrenschmuck, das Fachgeschäft an der Marktstraße 38 ist stets eine gute Adresse.

Hans-Helmut Werner und sein kleines Team sind bekannt für ihre erstklassige Beratung, den kundenfreundlichen Service und ihre fairen Preise. Letztere bietet Werner ebenso beim Ankauf von Altgold, Platin oder Silber. „Die Menschen haben Vertrauen in uns. Der Goldkurs wird viermal täglich aktualisiert und die Preise sind wirklich fair“, betont der Inhaber. Hans-Helmut Werner bietet bezüglich des Goldankaufs auch diskrete Hausbesuche an.

Zu einem hervorragenden Service gehören neben dem Batteriewechsel auch kleinere Reparaturen von Uhrenarmbändern, Modeschmuckartikeln und ähnlichem. Hochwertige Goldschmiedearbeiten sind bei Trend Schmuck Werner übrigens ebenfalls möglich.

Anlässlich des zehnten Geburtstags wollen sich Hans-Helmut Werner und seine Mitarbeiterinnen Gabi Herzigkeit und Inge Fellmann bei ihren Kunden bedanken. Am heutigen Freitag, 7. Oktober, und morgigen Sonnabend, 8. Oktober, erhalten alle Kunden 25 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf – allerdings nicht auf Reparaturen und Batteriewechsel. bass

❱❱ Trend Schmuck Werner

Marktstraße 38

30890 Barsinghausen

Tel. (0 51 05) 77 99 24