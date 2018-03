Johanniter spenden für Notfallseelsorge

Teilerlös aus Stadtfest-Kuchenverkauf bei Jahrestreffen übergeben

Barsinghausen. Jedes Jahr während des Barsinghäuser Stadtfests betreiben Mitglieder des Johanniter-Ordens das Café im Kloster und verkaufen dort an zwei Tagen Kaffee und Kuchen. Im vergangenen Jahr gingen so 130 Torten und etwa 200 Liter Kaffee über den Tresen. Der Reinerlös wird traditionell für Einzelfallhilfen und sozial-diakonische Projekte in Barsinghausen gespendet. Während eines Besuchs beim Jahrestreffen der Notfallseelsorger aus dem Kirchkreis Ronnenberg übergaben Subkommendeleiter Dr. Franz Neuendorff und die Leiterin der Hilfsgemeinschaft, Elisabeth von Jeinsen jetzt eine Teilspende in Höhe von 1000 Euro an das Team der Notfallseelsorge um Superintendentin des Kirchkreises Antje Marklein und Kirchdorfs Pastorin Ute Kalmbach.