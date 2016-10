Kunden kaufen den Anhänger leer

Kartoffel-Sonderverkauf beim Barsinghäuser Rewe-Markt kommt sehr gut an

Die Kartoffel in der Krise? Nicht in Barsinghausen!

Was man in zahlreichen Fachpublikationen lesen kann und was der sinkende Pro-Kopf-Verbrauch der Deutschen zu bestätigen scheint, wird bei Rewe in Barsinghausen alle Jahre wieder im Oktober widerlegt.

Wenn Landwirt Henrik Backhaus vom Spargel- und Heidelbeerhof aus Landesbergen zusammen mit seinem Vater Friedrich und Karlheinz Bagusch vor dem Supermarkt am Reihekamp stoppt, vom Trecker springt und seine Kartoffeln direkt vom Anhänger aus verkauft, dann wechseln innerhalb weniger Stunden mehrere Tonnen der Knolle den Besitzer. „Wir haben am Freitag fünf Tonnen verkauft. Manche Leute haben gleich zehn Sack, also über 100 Kilo, Kartoffeln genommen und lagern die jetzt ein“, freute sich Backhaus über das gute Geschäft. Und auch am vergangenen Sonnabend lief es für den Landwirt gut. Die Kartoffeln der Sorten Belana und Cilena waren schnell vergriffen.

Der Landwirtschaftliche Betrieb aus Landesbergen bei Nienburg bestückt das gesamte Jahr über das Frische-Sortiment des Rewe-Markts. Regionale Produkte sind angesagt. So finden die Kunden unter anderem Obst, Spargel und Kartoffeln vom Hof Backhaus in den Regalen. Der Kartoffel-Sonderverkauf vom Anhänger herunter ist jedoch aufgrund des Vorzugspreises bei den Kunden besonders beliebt. Die Kooperation ist eine Erfolgsgeschichte. „Wir werden wohl auch im nächsten Jahr wieder hier sein“, kündigte Henrik Backhaus an. bass