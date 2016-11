Sprache ist der Schlüssel

Vorlesetag im Sprachheilkindergarten Degersen

Degersen (mj). Seit 2004 gibt es ihn, den bundesweiten Vorlesetag, der von der Zeitschrift Die Zeit, der Stiftung Lesen sowie der Deutsche Bahn Stiftung ins Leben gerufen wurde. Er findet immer am dritten Freitag im November statt. Dies nahm Iris Stolzenburg von der AOK zum Anlass, den Sprachheilkindergarten Degersen zu besuchen und den Kindern dort vorzulesen.

Das Konzept ist so einfach wie genial: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor. Ziel ist es, Begeisterung für das (Vor-)Lesen zu wecken In diesem Fall kam es dabei zu einer Doppel-Premiere: Iris Stolzenburg vom Schulservice der AOK betätigte sich erstmals im Rahmen des Aktionstages als Vorleserin, und auch der Sprachheilkindergarten Degersen nahm erstmals am Vorlesetag teil. Die Idee kam zustande, weil es sich bei Iris Stolzenburg um die Mutter von Anna Stolzenburg handelt, die in dem Kindergarten seit dem Sommer dieses Jahres sehr engagiert ihr Bundesfreiwilligenjahr leistet. „Ich habe das Glück, alle Kinder kennen zu lernen, von denen mir Anna immer berichtet“ strahlt Iris Stolzenburg inmitten einer Kinderschar, die neugierig mit ins Buch guckt.

Stolzenburgs Wahl: „Der kleine Igel und das große Geschenk“. Die Vorleserin liest aber nicht nur. Sie bleibt im stetigen Austausch mit den Kindern, zeigt und fragt: „Und was ist das hier?“ „Ein Rehkitz!“ rufen einige. „Ja, das stimmt, das habt ihr euch ganz toll gemerkt“ kommentiert sie die richtige Antwort. Noch den ganzen Vormittag will sie im Kindergarten verbringen und das Buch in größeren und kleineren Gruppen vorlesen, bis alle 32 Kinder die Geschichte gehört und erlebt haben.

„Die Hauptprobleme unserer Kinder liegen im Bereich der Lautbildung und der Artikulation oder auch im eingeschränkten Wortschatz“ beschreibt der Leiter des Sprachheilkindergartens Ingo Laskowski die Zuhörerschaft. „Sprache wird über Kommunikation gelernt, sie muss im Dialog stattfinden, dafür ist das Vorlesen eine wunderbare Geschichte“ erklärt er die besondere Bedeutung des Vorlesens für alle Kinder.