Starke Farben für eine starke Rückrunde

Ü 50-Kicker bekommen neue Trainingsanzüge

Fußball. Die Ü 50-Kicker der SG Barsinghausen/Egestorf/Langreder sind enttäuscht vom bisherigen Verlauf der Saison in der 1. Kreisklasse. Mit Andreas Gottermann, Rüdiger Homeyer, Roland Kühn und Andreas Schröder verstärkten vier Neuzugänge den Kader, der Erfolg wollte sich bis jetzt jedoch noch nicht einstellen. Vor kurzem hat sich das Team um das Betreuer-Paar Irene Goldberg und Claus Pesch eines Tricks bedient und deutlich mehr Farbe ins Spiel ihrer Seniorentruppe gebracht.

Verletzungspech und einige taktische Unzulänglichkeiten haben die Spielgemeinschaft in der laufenden Saispon bereits sechs Spiele verlieren lassen. Bei nur drei Siegen reicht es momentan nur zu Platz sieben in der Tabelle und der Abstieg in die 2. Kreisklasse droht. Da aber die Kameradschaft und der Teamgeist stimmen, fungierte Malermeister Andreas Gottermann, ansonsten als Stürmer unterwegs, diesmal als Sponsor und hat seinem Team zur Motivation ein neues, schickes Outfit in Form von rot-schwarzen Trainingsanzügen zugelegt. So wollen die Kicker vom Deister für die restliche Saison auch optisch als Einheit auftreten.

Das lässt die Hoffnung zu, dass nunmehr auf dem Feldmehr Farbe ins Spiel kommen wird – und zwar nicht in Form von gelben und roten Karten.

Weiterhin hoffen die Ü50-Kicker vom Deister noch auf den einen oder anderen Neuzugang in der Winterpause, um den Kader für das Unterfangen Klassenerhalt zu verstärken. bass