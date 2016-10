Turniersieg ganz ohne Training

Kirchdorfs Faustballer gewinnen Turnier in Nordrhein-Westfalen

Die I. Herrenmannschaft des TSV hat am vergangenen Sonnabend die Hallensaison mit der Teilnahme am Turnier beim HV Wöhren in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Obwohl die Spieler vom Deister erst in wenigen Tagen in ihr Hallentraining einsteigen, stellten sie am Ende den Turniersieger.

Die Kirchdorfer hatten sich gegen drei gegnerische Teams zu behaupten – untrainiert kein leichtes Unterfangen. Sascha Wehner, Marcus Sandrock-Geske, Eddy Gdeczyk, Horst Malsch und Dieter Schmidt präsentierten sich jedoch in sehr guter Frühform . Sie siegten gegen TuS Helpup mit 27:17, gegen BSC Blasheim mit 28:16 und gegen den Veranstalter HV Wöhren nach anfänglichen Schwierigkeiten ebenfalls deutlich mit 29:21 Bällen.

Das bedeutete den ersten Turniersieg für die Faustballer des TSV Kirchdorf in der Hallensaison 2016/17 und gibt Hoffnung auch auf eine gute Leistung beim eigenen Hallenturnier am 29. und 30. Oktober in der Halle 1 des Schulzentrums am Spalterhals.bass