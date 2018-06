A-Junioren tragen sich ins Goldene Buch ein – Große Ehre für die Aufstiegsmannschaft ​vom TSV Havelse

Havelse. Ein Dankeschön der besonderen Art: Bürgermeister Christian Grahl hat das Bundesliga-Aufsteigerteam der A-Junioren des TSV Havelse im Rathaus empfangen. Die Spieler durften sich in das Goldene Buch der Stadt Garbsen eintragen.

Im Verein steckt viel Herzblut

Eine besondere Ehre, „denn in der Bundesliga spielt man ja nicht alle Tage“, sagte Grahl bei seiner Begrüßung des U-19 Teams, das in Begleitung von Trainer Stefan Gehrke, A-Jugend-Manager Matthias Limbach, Daniel Rosenbusch, Kerstin Schneidereit und Vereinsvorsitzenden Manfred Hörnschemeyer ins Rathaus gekommen war. Dem Verein merke man an, dass hier sehr viel Herzblut drinnen steckt, sagte Grahl.

Der Klassenerhalt ist das Ziel

Die Havelser beginnen die Vorbereitungen in Kürze: A-JuniorenLimbach sieht für die kommende Saison in der A-Junioren-Bundesliga, die am 12. August startet, das Team sehr gut aufgestellt. „Unsere Kaderqualität ist hoch, unser Ziel ist es, die Klasse zu halten“, sagte der Manager. In der A-Junioren-Bundesliga der Staffel Nord/Nordost treffen die Havelser auf Teams aus Niedersachsen, Hamburg, Bremen Berlin, Schleswig Holstein und Sachsen. Dazu gehören dann Reisen nach Berlin zum diesjährigen A-Junioren-Meister Hertha BSC, zu Dynamo Dresden und zum RB Leipzig. HB